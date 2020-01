Para nadie es una sorpresa que “Fast and Furious” es una de las franquicias más populares y rentables de los últimos tiempos. Por ello, Netflix no podía estar ajeno a la producción de una serie relacionada a la saga.

Tras el éxito de “Fast and Furious: Hobbs and Shaw”, la plataforma anunció el lanzamiento de “Spy Racers”, spin off animado de la saga que ya estrenó su primer adelanto.

A través de su canal oficial de YouTube se presentó el primer avance de “Fast and Furious: Spy Racers” y tal y como el título lo indica, esta serie tratará de espías, pero para niños.

La serie es animada en CGI por Dreamworks para Netflix y su diseño es exclusivo para ser del agrado del público infantil. Su estreno en la plataforma está programado para el próximo 26 de diciembre.

La sinopsis oficial de la producción es la siguiente:

“¡Hay un nuevo Toretto en la ciudad y está listo para conducir! ¡Tony Toretto y su equipo de Spy Racers están a la altura del legado de la familia Fast con más acción de carreras de alto octanaje y operaciones encubiertas increíbles! ¡Únete al viaje cuando Fast & Furious: Spy Racers en Netflix!”.