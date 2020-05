La actriz Emilia Drago reveló a sus seguidores que está a pocas horas de conocer su segunda hija llamada Lara y decidió hablar sobre lo que pasó durante su embarazo al descubrir que tenía una enfermedad que le provocó dos abortos espontáneos en el pasado.

En su cuenta de Instagram, la pareja de Diego Lombardi señaló que cuando tenía seis semanas de embarazo le detectaron un hematoma en la placenta, por lo que tenía que guardar reposo absoluto. Un tiempo después tuvo una hemorragia que la llevó de nuevo al médico, pero con sospechas de que algo grave pasaba.

“Ahí, con un nudo en al garganta, esperando lo peor, escuché nuevamente los latidos de mi hijita. Sin embargo, la ecografía mostraba nuevamente un coágulo, un hematoma aún mas grande que el anterior”, agregó. Tras varios exámenes descubrió que tenía trombofilia, lo que la actriz señala como un trastorno en el sistema de coagulación.

“A mi me diagnosticaron con el Síndrome antifosfolipidico, que es una especie de enfermedad autoinmune que hace que tu cuerpo produzca algunas proteínas anormales en la sangre”, explica señalando que su cuerpo pensaba que el embarazo era un virus o una bacteria. Empezó el tratamiento de inmediato, este consistió en inyectarse todos los días, jeringas que la artista mostró en la imagen que compartió a redes sociales.

Drago recomendó a las mujeres tomar en cuenta su testimonio, pues muchas no conocen que padecen este mal hasta que se ven perjudicadas. “Hay muchas mujeres que tienen muchas pérdidas y no saben por qué. Yo tuve dos pérdidas antes y recién me lo diagnosticaron en este embarazo. Y es que lamentablemente las pruebas y el tratamiento es complejo”, concluyó.

Finalmente, esta mañana Emilia Drago compartió una nueva imagen donde se le ve al lado de su pareja en el auto camino a la clínica para dar a luz. “¡Hoy es el día! Conoceremos a Larita y no puedo con la emoción y los nervios. Así que deséenos toda la suerte y buena onda del mundo”, se lee en la publicación.

