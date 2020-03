“Élite” es una de las series más populares de Netflix y su tercera temporada es todo un éxito que ha conseguido altos índices de audiencia, su historia y personajes han vuelto a cautivar a sus millones de seguidores. Tras los impactantes hechos de la nueva entrega, los fans esperan con ansias una cuarta parte de la serie española que se ha convertido en todo un fenómeno internacional.

Los nuevos episodios de la tercera temporada de “Élite” giran en torno a una nueva tragedia: el asesinato de Polo. El primer capítulo reveló que fue apuñalado en el pecho con una botella de champan y cayó de un segundo piso. Parece que todos están involucrados, pero solo hay un responsable.

¿Cuándo será estrenada “Élite” 4?

A partir de este hecho se va desarrollando la tercera entrega de “Élite”, que cierra la historia de varios personajes, pero deja pendientes otras. Los seguidores de la ficción se han quedado con las ganas de saber qué sucederá con ‘Lu’, ‘Nadia’, ‘Carla’ y los demás estudiantes al cerrar este ciclo escolar y empezar una nueva vida como universitarias.

¿QUÉ PASARÁ CON REBECA EN LA TEMPORADA 4 DE “ÉLITE”?

“Élite” es de aquellas producciones que van dejando pequeñas pistas para que el espectador se involucre por completo en la historia, incluso nos invitan a atar los cabos sueltos detrás de tanto drama y suspenso. Tras el desenlace de la tercera entrega, llamó la atención el inquietante destino que podría tener la carismática y excéntrica Rebeca (Claudia Salas).

¿Qué pasará con el futuro de Rebeca? Para saberlo, debemos revivir la última conversación que sostuvo con su madre en la tercera temporada poco después de ser puesta en libertad por falta de pruebas que la vincularan con un negocio turbio, esto sucedió específicamente en el episodio 7 que muestra la expulsión de Guzmán (Miguel Bernardeau), Samuel (Itzan Escamilla), Valerio (Jorge López) y por supuesto la rebelde Rebeca.

Esto ocurre poco después que su madre le hiciera notar que las personas con rostros angelicales, es decir que tienen pinta de inocentes, son de las que más se debería cuidar (haciendo mención a su relación con Samu). Después, Rebeca nota que su querido Samuel le estuvo ocultando que él delató a su madre al colaborar con la policía e instalar un micrófono bajo la mesa. Todos conocemos los negocios turbios de Rebeca y su madre.

Todo indica que la próxima temporada Rebeca será uno de los personajes más importantes (Foto: Netflix)

Tras observar estos puntos, podemos observar que Rebeca podría tener un destino sumamente caótico. Su madre le dijo en la última reunión que el negocio va viento en popa y que a partir de ese momento sería administrado por “madre e hija, mano a mano”. Esto deja claro que aumentarán la producción de cocaína y duplicarían las ganancias.

A esto, hay que agregar que el estado emocional de Rebeca ha sido dañado por las constantes mentiras de Samuel, desde la colaboración que tuvo con la policía hasta el crush que mantiene por Carla (Ester Expósito).

Estas circunstancias han hecho que Rebeca se sienta relegada, razón suficiente para pisar el acelerador a fondo, no dudar en ningún momento y levantar junto a su madre el peligroso negocio familiar.

Élite: las 10 grandes revelaciones de la temporada 3

Pero no debemos olvidar que la policía ya las tiene bajo sospecha, les estarán siguiendo el paso más de cerca e incluso podríamos ver a Rebeca enfrentando amenazas en contra suya o incluso ante Samuel; conocemos de sobra los efectos colaterales de la venta de drogas.

Esto nos hace recordar que durante la segunda temporada sucedió algo similar, incluso su madre le dio órdenes al chofer de cuidar a Rebeca en todo momento como un verdadero guardaespaldas.

Y un elemento más, el negocio tiene memoria perfecta, los socios o rivales jamás olvidan; hecho que podría afectar directamente a Samuel, quien trabajó por corto tiempo como mensajero de dicha familia, llevaba dinero y droga de un lado a otro, no vendía, sólo entregaba o recogía paquetes, pero esto basta para hacerse de un notorio historial al que cualquier enemigo podría atribuirse como plan perfecto de intimidación.

Entonces, hay elementos suficientes para que el destino de Rebeca e inclusive Samuel esté en verdadero riesgo debido al conocido “negocio familiar”. Y teniendo en mente que Rebeca volvió a Las Encinas podría incluso exponer a todos los estudiantes.

El final de la tercera entrega de “Élite” cerró varias historias, pero dejó otras pendientes (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA “ÉLITE” 4?

La cuarta temporada de “Élite” aún no tiene fecha de estreno, pero si Netflix la renueva lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streamign en algún momento del 2021.

¿LA TEMPORADA 4 DE “ÉLITE” TENDRÁ UN NUEVO ELENCO?

Los rumores apuntan a que la cuarta entrega de “Élite” incluiría un reparto totalmente nuevo y por lo visto al final de la tercera entrega, esto podría ser cierto o por lo menos, significa que no todos los actores volverán para los nuevos episodios.

Entonces, ¿una nueva generación de estudiantes llegará a Las Encinas? Hasta el momento, no se ha publicado ninguna lista oficial del elenco para la cuarta temporada de la serie de Netflix, pero es claro que se incluirán nuevos personajes.

Sobre si es mejor renovar el reparto más pronto que tarde, Montero aseguró: “Para mí siempre es una mezcla. Llevarte a todos los personajes puede ser un error, dejarlos a todos también… Y creo que series como estas de institutos que son un poco contenedor -y lo mismo con las de hospitales, policías, abogados. es fácil renovarlas de una manera natural. Si tienes una marca y un universo potentes, te puedes permitir tener nuevos personajes y que la serie no sufra”.

“Élite” es una de las series más exitosas de Netflix, está creada por Carlos Montero y Darío Madrona (Foto: Netflix)

Lo que se sí se sabía antes del estreno de la tercera entrega es que, para Ester Expósito, Álvaro Rico y Jorge López sería su última temporada. En una entrevista con Esquire López señaló: “Élite fue una escuela, un aprendizaje de la hostia, pero ya estuve cuatro años en Disney y no quiero vivir procesos tan largos ahora. Un par de temporadas para mí y para Valerio es perfecto, no me renta hacer más”.

“Fue increíble, pero también muy emotiva, lloré lo que no está escrito. No se sabe si es una despedida definitiva… de momento sí”, dijo Expósito a FórmulaTV.

Estos son los actores y personajes que tienen más probabilidades de volver para la cuarta temporada de “Élite”:

Itzan Escamilla como Samuel García Domínguez

Miguel Bernardeau como Guzmán Nunier Osuna

Arón Piper como Ander Muñoz

Omar Ayuso como Omar Shanaa

Claudia Salas como Rebeka López de Gallegos

Georgina Amorós como Cayetana Grajera Pando

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “ÉLITE”

La cuarta temporada de “Élite” todavía no cuenta con tráiler oficial, pero te dejamos algunos videos de las anteriores entregas.

Rebeca está interpretada por la actriz Claudia Salas (Foto: Netflix)

VIDEO RECOMENDADO

Élite: un personaje transgénero, la sorpresa que podría introducir la temporada 4