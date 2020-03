La película “Hobbs & Shaw” (2019) tendrá una secuela, aseguró Dwayne Johnson, el protagonista junto a Jason Statham de la que fue la primera cinta derivada (“spin-off”) de la exitosa saga de acción “Fast & Furious” (“Rápidos y Furiosos”).

Medios como Screen Rant o Collider se hicieron eco este lunes de un encuentro virtual que tuvo Johnson con sus fans este fin de semana a través de Instagram, donde el actor señaló que están desarrollando esta secuela y que ahora están decidiendo qué rumbo tomará esta película.

En “Hobbs & Shaw”, que fue dirigida por David Leitch (“Deadpool 2”, 2018; “Atomic Blonde”, 2017), Hobbs (Johnson) y Shaw (Statham) tenían que superar sus diferencias y unir fuerzas para detener a Brixton (Idris Elba), un poderoso villano modificado genética y tecnológicamente y que planeaba hacerse con un arma peligrosísima.

Vanessa Kirby y la mexicana Eiza González también figuraban entre lo más destacado de una película que, además, incluyó dos divertidos cameos de Ryan Reynolds y Kevin Hart.

“Hobbs & Shaw”, cuyo presupuesto ascendió a US$ 200 millones de dólares, recaudó en todo el mundo US$ 759 millones, según los datos del portal especializado Box Office Mojo. Los seguidores de “Fast & Furious”, una saga cuyas primeras ocho películas (sin contar “Hobbs & Shaw”) ha recaudado en total más de US$ 5,000 millones, se han quedado este año con las ganas de ver “F9”, la nueva entrega y cuyo lanzamiento en mayo tuvo que ser pospuesto por la crisis global desatada por el coronavirus.

Justin Lin, que ya se ha puesto tras las cámaras en cuatro cintas de esta saga, ha dirigido esta nueva película que promete grandes momentos de adrenalina para los fans de “Fast & Furious” con un elenco estelar en el que figuran Vin Diesel, Michelle Rodríguez, John Cena, Charlize Theron y Helen Mirren, entre muchos otros.

VIDEO RECOMENDADO

Famosos de Hollywood en aislamiento social

Coronavirus: Cómo viven la cuarentena los famosos de Hollywood