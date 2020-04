Tras tener una exitosa primera temporada, la actriz y protagonista Alessandra Rosaldo contó que la segunda temporada de “De viaje con los Derbez” es casi un hecho y solo falta “poquito” para confirmar “al 100%” la segunda parte del reality show.

“La verdad es que yo creo que sí. Estamos a poquito de confirmarlo ya al cien y lo más seguro es que sí hagamos una segunda temporada” dijo Rosaldo al programa de espectáculos “Ventaneando”.

Como se recuerda, fue hace unos días que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron en las redes sociales que se habían separado y se puso en duda su continuación en el programa.

“Nosotros directamente con él (Mauricio Ochmann) no lo hemos platicado y, obviamente, eso le corresponderá a él o a ellos como familia anunciarlo, la verdad, yo al cien todavía no sé si vendrá o no vendrá”, señaló Alessandra Rosaldo al programa de espectáculos.

La también cantante indicó que Ochmann está “cordialmente invitado” a participar en el programa.

Cabe indicar que Eugenio Derbez, líder de la familia, también habló sobre el éxito del reality y dijo que no estaba seguro de pasar el límite de lo privado y lo público.

“Fue un proyecto muy arriesgado desde que surgió, la verdad, te lo juro, hace tres meses todavía nos estábamos cuestionando si lo sacábamos o no. Yo no estaba nada seguro, yo no quería, sentía que estaba yo cruzando un poquito esta línea de lo privado con lo público. Siempre sentí que era un error”, manifestó.

