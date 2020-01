En la reciente edición de “La Academia”, Danna Paola, jurado del conocido reality show de TV Azteca, no tuvo reparo alguno en encarar a los participantes Gibrán y Francely luego que la tildaran de “culera” (malintencionada).

Los comentarios de los jóvenes quedaron expuestos en un video que mostró la producción del programa. “Luego también vimos a Danna, iba a subir el elevador, me ve y me saluda... Y yo, pues gracias por ser tan culera”, se le escucha decir a Gibrán.

La actriz y cantante mexicana espero que Gibrán realice su presentación y cuando tocó el momento de calificarlo fue cuando hizo su descargo, dejándolo desconcertado.

“Gibrán, es lo mejor que te he visto hacer, me encantó, has crecido muchísimo, eres un artista redondo, eres alguien que has sido disciplinado, le has hecho caso a tus maestros, para mí eres maravilloso. Tú dime, ¿Así no soy culera contigo? Porque no creas que no escucho todo lo que dicen de mí en ‘La Academia’”, señaló la artista notoriamente ofuscada.

Sin embargo, eso no fue todo, pues la intérprete de “Mala fama” fue enfatiza al señalar cuál era el lugar que le correspondía a cada uno en “La Academia”.

“Creo que es una falta de respeto hablar así de una mujer... Si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas, no me quiero imaginar cómo hablas de cualquier otra mujer. Estoy en esta silla no por verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie”, sostuvo.

Finalmente, Danna Paola hizo hincapié en que está en el reality no para ser amiga o caer bien a los concursantes, sino para cumplir bien su labor de jurado.

“Hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento que podría ocupar tu lugar. Si lo que te digo, por lo menos para ayudarte, un consejo, hacerte crecer o lo que sea, te hace creer que soy culera contigo, I’m so sorry. No vine a ser tu amiga y para decirte lo que quieres escuchar (...) Ya no voten por él”, sentenció ante el joven que quedó descalificado en esa edición.

