Las actrices de la serie “Élite”, Danna Paola, Ester Expósito, Mina El Hammani, Georgina Amorós y Claudia Salas, sorprendieron a sus miles de seguidores al compartir una reciente sesión fotográfica, donde lucieron el vestido de Versace que Jennifer Lopez popularizó.

“En un mundo paralelo... Sex and the City The Musical. I love you so so so much”, escribió Danna Paola como descripción de su collage fotográfico.

En otras imágenes se pudo observar que las jóvenes actrices posaron como integrantes de una banda de rock femenina.

Los fans de “Élite” quedaron totalmente maravillados y llenaron de halagos a las actrices en la sección comentarios de la red social. “Son unas reinas”, “amo verlas a todas juntas”, “más fotos así por favor” y “todas son realmente bellas”, se pudo leer entre los mensajes.

La cantante Jennifer Lopez hizo popular el vestido floreado de Versace en una edición de los Premios Grammy en el año 2012.

En el 2019, la futura esposa de Alex Rodriguez volvió a lucir el vestido en una pasarela de la misma marca de ropa y conquistó a la prensa internacional con su glamour.

