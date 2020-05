Danna Paola es una de las famosas que más ha causado polémica en las últimas semanas debido a su constante actividad en redes sociales. Pero en esta ocasión, la cantante y actriz mexicana está implicada en la separación de Sebastián Yatra y Tini Stoessel, pues de acuerdo con seguidores de la ex pareja, Danna Paola fue la causante del rompimiento de los cantantes.

De acuerdo con diversos usuarios de redes sociales, en las últimas semanas Danna Paola y Sebastián Yatra han dado muestras de tener una relación cercana.

Entre las pruebas que han recopilado cientos de fanáticos en redes sociales, se encuentra una presentación "on line" que hizo la cantante en la que menciona a Yatra al cantar "Mala fama". "Que si me fui con Maluma, no, que sí con Yatra, con Yatra sí", mencionó Danna Paola.

Pero eso no es todo, ya que también se dio a conocer un video en el que Sebastián Yatra le está tocando una canción a Danna Paola con su guitarra. Tras este video, Sebastián Yatra publicó un clip bailando con el mensaje “Feliz viernes, yo perreo sola”.

Sin embargo, Danna Paola afirmó que no pasa nada entre ella y el cantante. "¿Qué pasó co Sebastián Yatra? Hicimos uno facetime, nos juntamos a componer, eso es todo", mencionó la actriz de Élite.

“A ella se le nota tanto que le tiene ganas a Yatra … ahora esta solito que aproveche”. "Todos “bardean” a Danna Paola por ser la supuesta razón de la separación de Tini y Sebastián Yatra. Es 2020 y todavía la gente no entiende la famosa frase que dice “la culpa no es del tercero, nadie se mete donde no lo dejan entrar”. “Nadie se mete donde no lo dejan entrar es cierto pero también es cierto que existen buscones y busconas que luego se hacen los inocentes”, fueron algunos de los comentarios que diversos usuarios han hecho en Twitter.

La ruptura…

El pasado 16 de mayo Tini Stoessel publicó un mensaje en sus redes sociales donde confirmó su ruptura con Sebastián Yatra tras de un año de intenso noviazgo.

“Hola, queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño. Los queremos mucho”, escribió la cantante.

