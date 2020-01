La actriz y cantante mexicana Danna Paola encendió el escenario de La Academia este domingo 19 de enero al interpretar su tema “Mala fama” con una gran energía. La cantante abrió el concierto número 11 del reality con un espectáculo que causó furor entre sus fanáticos.

La artista encantó con un outfit para el evento que resaltó su figura. Lució un entallado body de látex, guantes hasta el codo del mismo material y zapatos de tacón, todo en color rosa. Además, completó el estilo con una cola de caballo alta y un micrófono con brillos.

Sin embargo, su look y su explosivo show fueron opacados porque, según los usuarios de redes sociales, la celebridad utilizó playback para su presentación.

“Estoy decepcionado por el playback de Danna Paola en La Academia”, escribió un espectador en Twitter durante la puesta en escena. “Casi ni se nota la producción en la voz de Danna Paola”, dijo otro irónicamente.

De igual forma hizo un tercero, que inquirió: “¿Qué onda con el playback súper obvio y feo de Danna Paola en La Academia?”

¿DANNA PAOLA ESTÁ IMITANDO A ARIANA GRANDE?

Las críticas hacia la mexicana no se detuvieron solo con los señalamientos de los internautas sobre el lip sync; también fue acusada de querer imitar a la estrella pop Ariana Grande con su estilo.

“¡Ay! Qué padre imitadora de Ariana Grande la que llevaron a La Academia, la tal Danna Paola”, tuiteó un seguidor del programa.

Otro televidente señaló: “Viendo La Academia y abre Danna Paola con el más impresionante playback de la televisión mexicana, con el outfit y cabello de Ariana Grande. ¿Cómo les explico?”.

Por último, una persona destacó: “La Academia me confunde. Ya no sé si veo a Danna Paola, a Lucrecia o Ariana Grande. Que alguien me explique”.

Igualmente, sus fanáticos no tardaron en contrarrestar los comentarios negativos con alabanzas hacia su ídolo.

“Los domingos solo vivo para ver los outfits de Danna Paola en La Academia”, “Qué viva nuestra Ariana Grande mexicana” y “Confirmamos que los mejores conciertos de La Academia son cuando Danna Paola se presenta”, fueron algunas reacciones de sus admiradores.

Fuente Publimetro México









LEE TAMBIÉN

● Elecciones 2020: ¿qué pasa con los resultados si voto blanco o viciado?

● Cantante original de Dragon Ball cae del escenario en show en Madrid

● Andar en bicicleta y correr podrían hacerte más feliz que el dinero, según estudio

● Guerrero: Internacional confirmó la numeración para esta temporada

● Chile: Sujeto se mete a toma de trasmisión en vivo y se baja los pantalones