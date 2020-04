Danna García reveló que sus vecinos la hostigan y la insultan luego que revelara que dio positivo por segunda vez al nuevo coronavirus. La actriz colombiana hizo la denuncia a través de sus redes sociales.

La protagonista de “Pasión de gavilanes” ha compartido los detalles de su evolución con el COVID-19 con sus seguidores a través de sus redes sociales; sin embargo, ha tenido que lidiar con otro problema: la discriminación de sus vecinos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Danna García reveló que es acosada por sus vecinos. “En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas. En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus”, escribió.

En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas.

En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus. #NosRecuperaremos #SubirLasDefensas — Danna Garcia (@DannaGarcia) April 24, 2020

Por si fuera poco, en un segundo tuit contó que no le permiten usar el ascensor de su edificio, por lo que tiene problemas de respiración al subir por las escaleras. Además, dijo que se realizó otra prueba para detectar el COVID-19.

“Hoy me hice otra prueba de covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones… Ufff, sin palabras”, precisó la actriz.

Hoy me hice otra prueba de Covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras. — Danna Garcia (@DannaGarcia) April 26, 2020

Recordemos que hace un mes, la actriz confirmó que tuvo coronavirus y que debido a las complicaciones, fue trasladada de emergencia a un hospital. Según TV Notas, la colombiana presentó dolor de cabeza, fiebre y opresión en el pecho.

