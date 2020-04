Tom Hanks reapareció en televisión tras superar el coronavirus (COVID-19). El reconocido actor de 63 años realizó un programa especial para “Saturday Night Live”, donde se refirió a la enfermedad.

“Se siente bien estar acá, aunque también es un poco raro ser el anfitrión de Saturday Night Live desde casa. Es un momento muy extraño para intentar ser divertido, pero ese es el punto de SNL. Así que pensé: ‘qué demonios, hagamos el intento’”, dijo Hanks al inicio de su monólogo.

“¿Por qué me eligieron como anfitrión? Bueno, en primera medida porque fui la primera celebridad en ser diagnosticada con coronavirus. Desde que me diagnosticaron he sido el ‘papá de América’ más que nunca, porque nadie quiere estar cerca de mí por mucho tiempo, y hago que la gente se sienta incómoda”, agregó.

En su monólogo público y desde la comodidad de su domicilio, el actor señaló que se encuentra bien de salud junto a su esposa, la cantante Rita Wilson.

“Ahora, mi esposa y yo estamos bien, estamos muy bien. Estamos agachados como todos deberíamos estar. De hecho, este traje, esta es la primera vez que he usado algo más que pantalones deportivos desde el 11 de marzo. Y mi esposa tuvo que ayudarme a ponerlo, porque olvidé cómo funcionan los botones", contó.

Hanks estaba en la Costa Dorada de Australia para filmar una película biográfica de Elvis Presley cuando él y Wilson contrajeron la enfermedad. La pareja fue admitida en el hospital, donde fueron tratados antes de ser dados de alta para que hicieran aislamiento. Actualmente se encuentran en Estados Unidos y viven en cuarentena.

