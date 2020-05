View this post on Instagram

En el LIVE que haré dentro de poco, estaremos hablando de varios puntos. *Sin duda hablaremos lanzamiento del #remix de #TIBURONES junto a @farrukoofficial que es la bomba! *Nuestra vida en la cuarentena. *El éxito del tema #FALTAAMOR junto a mi hermanito @sebastianyatra * Y por supuesto hablaremos de algo que me llena profundamente y es la entrega de equipo personal de protección para nuestros profesionales de la salud en Puerto Rico. Gracias al apoyo que hemos recibido de parte de ustedes, un público solidario, de muchas partes del mundo, queriendo ayudar a nuestros héroes, CONFIANDO en nuestra iniciativa, APOYANDO nuestra iniciativa. Este es solo el comienzo. Empezamos en Puerto Rico pero nuestro deseo es poder (lo antes posible) impactar a más países que necesitan nuestra ayuda. Para más información y cómo ayudar LINK IN BIO. Nos vemos en par de horas. @rm_foundation