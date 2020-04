La veterana actriz canadiense Shirley Douglas, que acaba de cumplir 86 años el pasado día 2 de abril, falleció el último domingo ayer domingo víctima de una neumonía, que no guarda relación con el coronavirus.

Su hijo, el actor y músico Kiefer Sutherland, fue el encargado de dar a conocer la noticia a través de un comunicado que compartió en su cuenta de Twitter, en el que precisó que su madre tenía tiempo enferma.

“Esta mañana a primera hora mi madre, Shirley Douglas, falleció debido a las complicaciones de una neumonía (no relacionadas con la COVID-19). Mi madre era una mujer extraordinaria que vivió una vida extraordinaria”, indició inicialmente.

“Por desgracia, llevaba luchando por su salud bastante tiempo y nosotros, su familia, sabíamos que este día iba a llegar. Mi corazón se rompe al pensar en aquellas familias que han perdido seres queridos por el coronavirus. Por favor, cuídense”, finalizó.

Hija del fundador de medicare de Canadá Tommy Douglas, Shirley Douglas nació en 1934 en la ciudad de Weyburn, provincia canadiense de Saskatchewan y desde temprana edad mostró interés por las artes.

Estudió en la Escuela Banff de Bellas Artes y más tarde en la Real Academia de Arte Dramático en Inglaterra, donde hizo teatro y televisión. Trabajó con destacados directores, como Stanley Kubrick en “Lolita".

Fue una activista incansable y participó en campañas en contra de la Guerra de Vietnam y a favor de los derechos de los inmigrantes y las mujeres. Estableció una organización para recaudar fondos denominada “Amigos de los Black Panthers”.

En 1965, se casó con el actor canadiense Donald Sutherland, con quien tuvo dos hijos antes de divorciarse: los mellizos Rachel y Kiefer. Previamente tuvo otro hijo, Thomas, producto de su primer matrimonio.

Vivía en Toronto desde 1977 y fue nominada a dos premios Gemini (equivalente al Emmy) de las artes canadienses: en 1998 por su papel protagónico en la serie “Wind at My Back”, y en 1993 como actriz principal de la película “Passage of the Heart”.

También fue reconocida como oficial de la orden de Canadá, uno de los honores más grandes de la nación, y fue incorporada al Paseo de la Fama de Canadá. Su última colaboración en la industria fue en la serie “Degrassi: La nueva generación” (2008).

