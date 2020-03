Los músicos del mundo tocan en vivo, le hablan a sus seguidores y usan las redes para crear conciencia sobre la pandemia del coronavirus (COVID-19). También hay artistas que usan el humor y la ironía para llevar un mensaje al público que los sigue, contarle que detrás de las canciones, los conciertos y la popularidad, también son personas que viven las mismas restricciones, sin trabajo, sin dinero, con todo paralizado y con la esperanza de volver a la normalidad lo antes posible.

Es así que la banda local Tourista creó una nueva versión de su más reciente éxito “Como un fantasma”, en donde el trío cuenta –de forma irónica- como afronta este tiempo de encierro obligatorio sin crear, tocar y realizar actividades habituales. En pocas palabras, cómo es que una banda independiente hacer para sobrevivir paralizada, sin trabajo y con muchas cuentas por pagar en las próximas semanas.

“Nuestra comunity manager nos sugirió hacer un video musical como esos de pantalla dividida que están rotando en redes sociales. Habíamos visto algunos en Instagram y como la mayoría eran covers, hicimos un tema propio pero convirtiéndolo en una parodia de nuestra vida en cuarentena. La canción elegida fue ‘Como un fantasma’, unos días antes habíamos publicado un video en vivo de esta canción y la teníamos súper fresca”, cuenta Rui, cantante del grupo.

“Regresar, después de esta cuarenta al fin, muchos conciertos por recuperar, leyendo memes para no morir, viviendo en casa 15 días más, esto no tiene fin, matando el tiempo con mi celular (…) Entro a ‘houseparty’ para jugar y hablar ‘huevadas’ con gente que está igual que yo, pensar de madrugada si el aire ya me contagió, contando mi sencillo ‘palteado’ por el fin de mes (…) Estoy en mi casa, pero prefiero estar aquí, a contagiarme entre la gente”, dice la letra.

Con esta parodia de ellos mismos, Tourista quiere retratar cómo es que mucha gente pasa los días aguardando el desenlace de esta paralización nacional que busca derrotar la pandemia del COVID-19. Usando el humor como bandera, el trío modificó una de sus más grandes éxitos para llegar a su público objetivo, gran parte digital, usando su mismo idioma, modismos y hasta lisuras, una estrategia que ha funcionado muy bien en sus redes sociales, como Instagram.

“Es muy importante quedarnos en casa, para cuidarnos, pero sobre todo para cuidar a las personas más vulnerables. Hacer cuarentena por tanto tiempo es difícil para todos, pero en medio de todo esto preferimos tomar las cosas con humor y reírnos de nosotros mismos. Sería absurdo ofuscarnos, sabiendo que en nuestro país hay mucha gente pasándola realmente mal, sin recursos o en situaciones de peligro”, comentó el grupo sobre esta delicada situación.

