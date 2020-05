Rosángela Espinoza contó a sus miles de seguidores de Instagram que se sometió a una prueba rápida de descarte de coronavirus (COVID-19) luego de presentar fiebre y tos.

La integrante de “Esto es guerra” explicó que pensó que se había contagiado del virus debido a que ha tenido contacto con la gente en el supermercado. “Hago las compras, recibo paquetes, tengo contacto con las personas de afuera, además voy al supermercado. Quiero agregar que la semana pasada tuve un poco de tos, entonces me sugestioné y dije ‘puede ser COVID’”, señaló al inicio del clip que compartió en sus Stories de Instagram.

Tras presentar esos malestares, la modelo se hizo la prueba que terminó dando como resultado negativo.

"Decidí hacerme la prueba de coronavirus para evitar contagiar a los demás... Hoy me hicieron la prueba, me tomaron muestra y salió negativo, quería compartir con ustedes la noticia. Estoy tranquila, pero me dicen que no es cien por ciento seguro”, contó.

Asimismo, Rosángela confesó que ha intentado realizarse la prueba molecular, pero la rechazaron porque los médicos le señalaron que no tiene síntomas.

“Quería compartir con ustedes esta noticia, estoy tranquila, ya no tengo tos, no tengo fiebre. Llamé y me dijeron que no me pueden hacer la prueba molecular porque no tengo síntomas”, finalizó.

Rosángela Espinoza preocupada

