La cantante peruana Nicole Pillman contó el drama que vivió hace unos días cuando se enteró que ella y su esposo se contagiaron del coronavirus. Afortunadamente, ambos se encuentran totalmente recuperados.

“Donde vivo, en la residencial San Felipe, hay muchos casos. Mi esposo y yo estábamos muy alertas, tomando precauciones, pero había que salir a comprar alimentos”, relata Nicole Pillman al programa Encendidos de RPP.

A los días a su esposo le dio fiebre, y se le fue el sentido del gusto. Allí fue cuando se alertaron. Al día siguiente, ella amaneció con cero olfato. "Agarré una cebolla y no la olía. Entonce supimos que teníamos coronavirus", explica.

“Tuvimos asistencia médica por parte de una amigo de la familia que vino y no recetó medicinas. A los tres días nos sentimos un poco peor, porue nos dolía la espalda, los pumones. Fuimos a la clínica, yo no tenía neumonía, pero mi esposo sí. Pero le dijeron que no estaba para hospitalizarse”, cuenta Nicole.

Pasaron los días y ella se sentía mejor en líneas generales, pero su esposo no mejoraba. Hacía fiebre todos los días. “Entró a emergencia, y consultamos con varios médicos hasta que le dijeron que deje de tomar las medicinas. Al tecer día de emergencia, le dieron otro medicamento y eso le funcionó y lo levantó”, indica.

Como recomendación, la cantante dice que no se queden con la primera opinión médica: "No esperen hacer neumonía. No esperen estar con las justas que no puedan caminar".

Explica que es probable que se haya contagiado al tocar un alimento del mercado que estaba contaminado.

