En el estreno de “Esto es Guerra”, Mario Irivarren reveló que no se presentó al set del reality debido a que dio positivo en la prueba de coronavirus (COVID-19). Según contó, se contagió luego de ayudar a unas personas a trasladarse a un hospital.

El modelo reapareció en sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos, quienes, tras conocer la noticia, no han dejado mostrarle su apoyo.

“En lo que a mi salud respecta, estoy muy bien. Igual, muchas gracias por sus mensajes. Los he leído todos y he respondido a los que he podido, y eso ayuda bastante en realidad”, se le escucha decir a Mario en los primeros segundos.

Asimismo, Mario Irivarren aseguró que se encuentra estable, tanto así que hasta está entrenando dentro de su casa. “Les repito, me encuentro bien de salud, estoy al 100%. Justamente estoy sin polo porque acabo de entrenar. Lo único que me toca es quedarme en casa, para de esa manera no contagiar a nadie más y que este virus no se siga expandiendo”, manifestó en su red social.

Finalmente, la expareja de Ivana Yturbe dijo que está contando los días para reencontrarse con su público a través de la pantalla chica.

“Debo esperar unos cuantos días más para poder reencontrarme con todos ustedes. Ya aguanté 70, unos cuantos más no me van a hacer nada. Les mando un beso enorme, un fuerte abrazo. Cuídense mucho y bendiciones”, finalizó

