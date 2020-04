Varios programas de televisión han sido suspendidos luego de las medidas tomadas por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19). Por ejemplo, América Televisión retiró del aire los espacios de “En boca de todos” y “Esto es guerra”. Y según Gisela Valcárcel el retorno del programa sabatino “El artista del Año” es incierto.

Valcárcel reveló para el programa de Choca Mandros que su regreso a la pantalla chica no está confirmado debido a que “El artista del Año” se produce con mucha gente tanto en producción, así como con el público en vivo.

“No sé si volveremos este año (con ‘El artista del año’), nadie lo puede saber. Uno puede ir tanteando, me encantaría, pero debemos esperar un tiempo para saber si podemos regresar. El programa se hace con muchas personas, público, hay varias aristas que revisar”, señaló la figura de televisión.

Por otro lado, Gisela se refirió a las críticas que viene recibiendo su hija, Ethel Pozo, por su desempeño en televisión

“Estoy feliz que ella haga una carrera. Una vez escuché de Mau y Ricki decir que, tener un padre famoso está bueno, pero no por ser los hijos de Ricardo Montaner, (el público) se baja su música y los escuchan. Cuando uno se queda con una persona es porque le gusta. Si es así, sigan con nosotros, sino, cambie (de canal). No vemos cosas que no nos hacen bien”, enfatizó.

