Esto es un tiempo de reflexión ,de tomar conciencia por todo el daño que hemos generado a nuestra planeta 🌎🙏🏼 pero poco a poco, paso a paso, iremos retornando a nuestras vidas, no será nada fácil, pasaremos muchísimas dificultades, pero saldremos de esto ❤️💪🏽A remar nomás Porque siempre hay orillas para llegar. Y eso, también es la vida. @delbarriopro