YouTube tiene algunos documentales musicales listos y por estrenarse para los millones de personas que se encuentran en casa guardando cuarentena por el coronavirus (COVID-19). El mundo se encuentra paralizado y la plataforma presenta una serie de opciones para todos los amantes de la música actual.

Este es un listado de los mejores documentales musicales que YouTube Originals tiene para todos sus seguidores:

1. “Coachella: 20 years in the desert”

El esperado documental de Coachella es una producción original de YouTube y será un repaso por los 20 años de vida del festival. Björk, Prince, Pixies, Beyonce, Madonna, AC/DC y muchos más artistas son los que han pasado por el show musical desde su primera edición en 1999.

“Coachella: 20 years in the desert” se estrenará este viernes 10 de abril en el canal oficial de YouTube de Coachella totalmente gratis.

2. “Justin Bieber: Seasons”

El cantante canadiense Justin Bieber abre las puertas de su hogar y su corazón en documental original de YouTube. Sus fanáticos podrán ser testigos del matrimonio del músico y sus problemas relacionados con las drogas.

“Justin Bieber: Seasons” se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube del artista.

3. “Maluma: Lo que era, lo que soy, lo que seré”

Publicado en el 2019, el documental hace un recuento de todas las experiencias de Maluma desde su infancia hasta convertirse en un ídolo pop. El músico colombiano hace una invitación a todos sus seguidores para que puedan ver todas las dificultades, derrotas y victorias que experimento a lo largo de sus 26 años.

“Maluma: Lo que era, lo que soy, lo que seré” se encuentra disponible en el canal de YouTube del colombiano.

4. “Demi Lovato: Simply Complicated”

El documental “Simply Complicated” se estrenó en el 2017 y hace un gran recuento del pasado tumultoso de la estrella del pop. Demi Lovato habla sobre sus luchas personas que casi destruyen su vida y da detalles de su disco ‘Tell Me You Love Me’.





