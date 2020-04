La actriz mexicana Itatí Cantoral, recordada por interpretar a ‘Soraya Montenegro’ en la telenovela “María, la del barrio”, utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a sus seguidores en torno a la pandemia del coronavirus.

A pocos días de la retransmisión de la bioserie “Silvia Pinal frente a ti”, con Itatí Cantoral, Nicole Vale y Mía Rubín como protagonistas, la actriz decidió invocar a la conciencia de sus seguidores, y les pidió que se queden en sus casas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió un breve video en el que se refiere al COVID-19. Acompañó su publicación con el siguiente mensaje: “#nosalgasdecasa #cuidaatufamilia #cuidaatushijos #cuidate”, escribió como leyenda.

“Hola, amigos. Soy Itatí Cantoral y te quiero decir que no salgas de tu casa. Estamos en la peor etapa de la pandemia del COVID-19. No es una broma. Cuida de ti y de tu familia. Por favor, no salgas de casa”, se le oye decir a la actriz en su video.

Como era de esperarse, en tan solo dos horas desde su publicación, el video de Itatí en Instagram cuenta con más de 16 mil reproducciones y cientos de comentarios que agradecen su preocupación por sus fanáticos.

Sobre “Silvia Pinal Frente a Ti”, la serie consta de 20 emocionantes capítulos en los que participaron 370 actores y actrices, entre los cuales destacan Arturo Peniche, Luis José Santander, Plutarco Haza, Gabriela Rivero, María de la Fuente, Leticia Perdigón, Roberto Blandón, Alberto Casanova, Arturo de Córdova, Harry Geithner, Fernando Alonso, Pablo Montero, Gonzalo Guzmán, Mane de la Parra y Ernesto Laguardia.

