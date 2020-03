La alerta por la expansión de coronavirus en México y en todo el mundo ha hecho que se tomen medidas drásticas de prevención como lo que se refiere al distanciamiento social y la cuarentena voluntaria u obligatoria.

Varios famosos han compartido sus experiencias sobre lo que están viviendo en torno a estas medidas y mientras que algunos han sido aplaudidos, otros han sido criticados o cuestionados.

Recientemente el ex conductor de Otro Rollo, Adal Ramones, publicó un video en el que relata que tomó la decisión de irse con su familia a la playa para pasar la cuarentena, situación que indignó a muchos.

“Hace un mes tomé la decisión de traer a mi familia a la playa. Me previne con tiempo y dije “paremos todo” y me traje a mis hijos y a mi esposa y estamos aquí hace un mes. Todo cambió. Al principio podíamos ir a comer, a cenar, saludar gente pero ya es imposible. Yo les pido a todos ustedes que estén unidos en familia. que tengan higiene, mucha limpieza y evitar tocar a otras personas (…) Todo cambió desde hace dos semanas; qué increíble incluso aquí en la playa que salíamos pero ya no debemos hacerlo…Ustedes que están allá, a cuidarnos todos. Falta poco, vamos a salir de esto pero todo depende de estar unidos”, expresó el conductor.

Aunque algunos se sintieron motivados por las palabras del famoso, para otros, fue un mensaje completamente innecesario.

"Neta ni al caso tu “mensaje”, tan bien que me caías", "Tú que haces vacacionando no seas irresponsable", "En un hotel hay muchos turistas y con los turistas está el virus. La casa es el lugar más seguro. Si quieres cuidar a tu familia no salgas de la habitación, en ese momento mientras hablas, estás tocando todo lo que otros tocan", "Pero tampoco es para vacacionar !! Estás equivocado", "Pero sigues de vacaciones y no decidiste regresarte. Perdòn pero esta vez están de más tus recomendaciones,no estás dando un buen ejemplo,yo tengo 10 dìas encerrada en mi casa", fueron algunos de los comentarios que expresaron sus seguidores.

Aunque las intenciones de Adal Ramones no eran mala, no escapó del escrutinio público ya que para muchos, el mostrarse en un lugar así es una forma de "presumir" los privilegios de los que goza.

“Para algunos de nosotros, no es posible quedarnos en casa, porque vivimos de un salario mínimo y si no hay trabajamos no comemos y no podemos costear otras cosas más.”, “¿Es chiste esto? ¿Lo que están viviendo? En la playa, con alberca, servicio especial por ser Famoso? Pobrecitos, buenísima manera de echarle sal a la herida de aquellos que en realidad están ENCERRADOS y no tienen dinero para su comida, renta, medicina, impuestos…”.

Actualmente Adal se encuentra con su esposa Karla de la Mora y su hijo Cristóbal, quien nació en abril de 2019. Además lo acompañan sus hijos Paola y Diego, fruto de su relación con su ex esposa, Gabriel Valencia.

Fuente Publimetro México





