View this post on Instagram

Hoy son 10 años desde que nos casamos, se pasó volando, 12 años desde que nos dimos el primer beso, desde ahí nunca más nos separamos. Gracias porque juntos somos más fuertes, he crecido a tu lado, llena de amor siempre y apoyada por ti. Amo tu personalidad y tu fuerza para siempre reinventarte, pero sobre todo tú humildad y corazón, gracias por ese amor incondicional y por siempre motivarme a ser feliz . A tu lado soy mucho mejor , gracias mi amor, que sean muchos años más. Solo le pido a la vida que nos de mucho más tiempo para disfrutar la vida como lo hacemos junto a nuestro Nicola , nuestra máxima creación. ¡Feliz 10 años de casados ! Hoy celebramos nuestras bodas de aluminio.... 🥳😜🔥