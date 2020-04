POR ZOË MASSEY - Fotógrafa - @ZoePix

El mundo cultural como lo conocemos va a tardar un tiempo en regresar. Nos toca a todos, como artistas o como espectadores, reinventarnos, encontrar técnicas nuevas para llegar a los demás, compartir nuestro arte y, como público, poder disfrutarlo desde la extraña comodidad de casa. No habrá por un tiempo reuniones de más de 50 personas, dicen…

Me pongo a pensar en todo lo que se puede hacer para amoldarnos a esta nueva “normalidad” y me pregunto si no será que estábamos destinados a una Era Ermitaña, la era online.

Este aislamiento me está haciendo extrañar cosas que no hago hace mucho. Pensar en “pucha, debí haber ido…” se me vuelve recurrente. Una de esas cosas es ir a conciertos. Solía asistir a casi todos los que había de bandas extranjeras, a La Noche de Barranco para ver bandas locales en vivo, hasta tuve mi época de La Posada del Ángel. Me encanta la sensación del concierto, estar todos ahí con la misma emoción es chévere, pero que de pronto todos canten a la vez la misma canción es pajaza.

Entonces, en esta nueva normalidad casera, te dejo algunos conciertos online que podrás disfrutar en estos días. Aprovecha, que si todo sigue como vamos, ya no los encontraremos gratis en un futuro cercano, pues será la manera de varios músicos de poder seguir andando. Reinventándose.

Este sábado 18 de abril será el concierto One World: Together at Home (Un mundo: juntos en casa), que se transmitirá online con artistas como Lady Gaga, Paul McCartney, Eddie Vedder, Alanis Morissette, Elton John, Priyanka Chopra, Maluma, Finneas y varios otros. Este concierto es un homenaje y agradecimiento a todos los médicos, enfermeros y personal de salud, que día a día la luchan para salir de esta pandemia. Síguelo en www. globalcitizen.org/togetherathome.

También tienes el Montreux Jazz Festival, que por 30 días te ofrece de manera gratuita las presentaciones de 50 artistas del nivel de Wu-Tang Clan, Nina Simone, Marvin Gaye, Deep Purple, Patti Smith, y más. Búscalo en https://www.montreuxjazzfestival.com/en/50-concerts-to-stream/.

Alejandro y María Laura, músicos peruanos, presentarán el 22 de abril su nuevo single por el Día de la Tierra en colaboración con Conservación Internacional Perú. Sana Sana podrá ser visto en sus redes sociales, con un mensaje ambiental que hoy debemos tener todos más en cuenta aún. Luego, el 25 de abril podrás disfrutar de un concierto completo online. Busca facebook.com/ alejandroymarialaura.

Sé que no es lo mismo que un concierto en vivo, pero apaga la luz en casa, prende la compu, el cel, smart TV o lo que te funcione mejor, desconéctate un rato del coronavirus y el estrés, y recuerda que no estás encerrado, estás a salvo.

