La muerte de la famosa presentadora Caroline Flack a los 40 años de edad el pasado 15 de febrero provocó una fuerte conmoción en Reino Unido y en las redes de todo el mundo. La mujer, uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla británica, fue hallada sin vida en su apartamento de Londres.

En principio, uno de los abogados de la familia de Caroline Flack apuntó al suicidio como causa principal, aunque no fue confirmado oficialmente. Cuatro días después de su muerte, las autoridades abrieron la investigación para determinar las verdaderas causas de su fallecimiento.

Flack era conocida por haber sido la conductora del popular reality británico Love Island. La presentadora se alejó de las pantallas después de ser acusada de agredir a su pareja, el tenista Lewis Burton, en diciembre de 2019. Desde entonces, se encontraba “bajo enorme presión”, según la compañía que la representaba. Asimismo, tenía que presentarse a juicio el próximo mes de marzo.

Caroline Flack supo pocas horas antes de su muerte que el juicio en su contra iba a celebrarse en marzo como estaba previsto (Foto: Instagram)

¿CÓMO MURIÓ LA ESTRELLA BRITÁNICA?

Hasta ahora, las autoridades solo habían precisado que la mujer de 40 años fue hallada muerta en su departamento. Sin embargo, el juez de instrucción ha hecho pública la verdadera causa de su fallecimiento: suicidio por ahorcamiento, confirmando así las declaraciones del abogado de los allegados de la artista.

La autopsia también aclara que, cuando los de emergencia llegaron al domicilio de Flack, solo pudieron certificar su muerte.

Según ha confirmado la policía, tanto los agentes que la encontraron como los servicios de emergencia que acudieron al lugar de los hechos intentaron llevar a cabo maniobras de reanimación, pero nada pudo hacerse para salvar su vida y tuvo que ser su hermana gemela, Jody Flack, quien identificase su cadáver.

La oficial forense Sandra Polson dijo que la policía encontró a la Caroline Flack “acostada de espaldas, aparentemente la habían encontrado colgada”

Una información manejada por las autoridades locales señala que Flack se quitó la vida poco después de que su amiga Lou Teasdale, que se había quedado con ella una noche antes, se fue del departamento luego que Caroline Flack le dijera que ya se sentía mejor.

La presentadora y sus amigos pasaron juntos el día de San Valentín, pero en la noche, Caroline se habría sentido mal por lo que tuvieron que llamar a la ambulancia desde el departamento. Los equipos de paramédicos la evaluaron y decidieron que no necesitaba tratamiento en el hospital, y Lou Teasdale pasó la noche allí.

LA CARTA QUE ESCRIBIÓ ANTES DE MORIR

Según la prensa británica, Flack supo pocas horas antes de su muerte que el juicio en su contra iba a celebrarse en marzo como estaba previsto. Ella había escrito una defensa que quería hacer pública en sus redes sociales, pero su familia le aconsejó que no lo hiciera.

Sin embargo, su madre, Chris, publicó lo que su hija había escrito de sí misma cuando, 24 horas después de su arresto, sintió cómo “el mundo entero y todo muy futuro desapareció bajo mis pies”.

"Para mucha gente, ser detenido por asalto común es una forma extrema de tener algún tipo de despertar espiritual, pero para mí se ha convertido en algo normal. Llevo mucho tiempo presionando el botón de posponer en situaciones que me han estresado durante toda mi vida. He aceptado comentarios tóxicos y que han intentado avergonzarme durante mis más de 10 años de carrera, y, sin embargo, siempre me decía a mí misma que eran parte de mi trabajo", escribió Flack en el mensaje que había querido postear en Instagram.

“El problema es que, aunque barras las cosas debajo de la alfombra, estas siempre estarán ahí, y el día que alguien la levante todo lo que vas a sentir es vergüenza”, agregaba en la carta.

“Llevo un tiempo sufriendo colapsos emocionales, pero no soy una maltratadora. Discutimos y se produjo un accidente. Sí, un accidente. La sangre que alguien le vendió a un periódico era mía, y eso es algo muy triste y personal. La razón por la que estoy hablando ahora es porque mi familia no puede soportarlo más. He perdido mi trabajo, mi casa, mi capacidad de hablar... y la verdad se me ha arrebatado de las manos y usado como entretenimiento. No puedo seguir escondida. Lo siento por lo que le estoy haciendo pasar a mi familia y mis amigos, ya no pienso en mi carrera, sino en cómo hacer que recuperemos nuestras vidas", finalizaba.

La presentadora se alejó de las pantallas después de ser acusada de agredir a su pareja, el tenista Lewis Burton (Foto: Instagram)

