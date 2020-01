La Embajada de Francia, el Ministerio de Cultura, el Gran Teatro Nacional y la Alianza Francesa presentan “Perceptions”, espectáculo de circo contemporáneo de la compañía francesa Bivouac, el cual inaugura el martes 04 de febrero, a las 8PM, la quinta edición del Festival Internacional de Teatro Temporada Alta. Ello representará el estreno internacional de esta innovadora propuesta de artes escénicas y la celebración de la Alianza Francesa al cumplir 130 años en el Perú. Una segunda presentación tendrá lugar el 05 de febrero a la misma hora, también en el Gran Teatro Nacional.

Mientras sigue evolucionando la capacidad del hombre para explorar universos excepcionales e impredecibles, Perceptions invita al público a soñar con nuevas dimensiones y descubrir realidades humanas duras, inciertas, vertiginosas, cambiantes y caóticas; asumiendo la posibilidad de atravesar distintas magnitudes aplicando la música, la danza y las acrobacias.

Utilizando una impresionante estructura que supera los ocho metros de alto por nueve de ancho, los artistas vuelan con arneses y cordones descansando brevemente en soportes tangentes. Se suspenden en el aire hasta que cambian sus centros de anclaje y cada parte de la rueda los obliga a buscar un punto de estabilidad o a perder sus claves de referencia. De esta manera, bailarines y acróbatas se convertirán en juguetes del espacio que experimentan una cadencia impuesta por motores, pero también en hábiles individuos capaces de imprimir sus propios ritmos.

La compañía francesa Bivouac trabaja desde su fundación en cuerpos libres, dispuestos a entender las nuevas tendencias mundiales. Perceptions es una puesta en escena exigente, atípica, con movimientos innovadores que encierran física cuántica, teoría espacial, manejo de cuerdas y vuelos parabólicos. Una representación del conocimiento científico actual y los avances de investigación experimental.

Los directores de la compañía, Benjamin Lissardy, Maryka Hassi y Maureen Brown, son reconocidos en Europa por reinventar el lenguaje circense. En esta producción trabajan junto al compositor musical Yanier Echavarría y al director artístico Émilien Picard, responsable además de la maquinaria. El propósito de Bivouac es ofrecer a la gente una percepción diferente de la vida, salir de situaciones comunes, asumir retos y apostar por el cambio.

Las entradas están a la venta en Teleticket y la boletería del GTN con precios que van de 15 a 80 soles. Descuento del 50% para menores de 17 años, estudiantes universitarios y de institutos superiores, mayores de 60, docentes de instituciones educativas públicas, miembros del Servicio Militar Voluntario y afiliados al CONADIS.

El V Festival Internacional de Teatro Temporada Alta, organizado por la Alianza Francesa de Lima está programado del 4 al 23 de febrero con la participación de prestigiosas compañías de Alemania, Bélgica, Chile, España, Francia, Italia, México, Perú y Portugal.

El Festival Temporada Alta nació en Girona, Cataluña, en 1992 y es considerado, por el público y la crítica, uno de los mejores festivales de artes escénicas de España y un evento de referencia del teatro contemporáneo en Europa.

Además de Perceptions, contará con las siguientes obras: de Gran Bretaña e Italia, Etiquette, de la Compañía Rotozaza de Ant Hampton y Silvia Mercuriali (Del 5 al 9 de febrero), de Portugal, Colección de Amantes, con la dirección e interpretación de Raquel André ( 6 y 7 de febrero), de Bélgica, Light Years Away, dirección e interpretación de Edurne Rubio (8 y 9 de febrero), de México, Este cuerpo mío, dirección e interpretación Mariana Villegas (11 y 12 de febrero), de España, A.K.A. (Also Known As), dirección Montse Rodríguez Clusella (12 y 13 de febrero), de España, Kassandra, dirección Sergi Belbel (14 y 15 de febrero), de Perú, Sinfonía #41 de y con Jonathan Sajoux y Rock Show de y con Frank García, (15 de febrero), de Francia y Alemania, Móvil, dirección e interpretación Jörg Müller, (15 y 16 de febrero), de España, Parias, dirección Javier Aranda (15 y 16 de febrero), de Italia, Joseph Kids, dirección Alessandro Sciarroni (18 de febrero), de Chile, Carnaval, dirección Trinidad González (20 y 21 de febrero), de Perú, Pirotecnia de Moyra Silva y Floklore Personalizado de Massah Lucar y Alonso Nuñez.





