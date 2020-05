Christian Chávez se pronunció a través de un video de Instagram luego que su expareja, Maico Kemper, ofreciera una entrevista a la revista TVNotas en la que aseguró que terminó su relación porque el actor de “Rebelde” lo maltrataba.

Al ser denunciado por violencia familiar, el actor mexicano se vio en la obligación de dar su descargo en un clip. “Primero que nada quiero agradecerles su preocupación por mí y decirles que sí estoy pasando por un proceso un poco complicado que se arreglará por la vía legal, ya se están tomando acciones", señaló.

“Yo no pienso a difamar a nadie porque no está en mi esencia y no es lo que busco. Creo fielmente en la justicia y lo que sí les puedo decir es que las relaciones tóxicas son algo que te pueden costar mucho sino se alza la voz desde un principio”, agregó Chávez.

En otro momento, el intérprete se refirió a las relaciones tóxicas y se animó a dar a algunos consejos de amor propio a sus seguidores.

“Es muy facil darle un consejo a un amigo o a un familiar, pero de pronto te pasa a ti y uno tiende a romantizar ciertas situaciones y es algo que se debe parar. Yo estoy pasando por este proceso porque decidí tenerme amor propio”, finalizó.

#paralasrelacionestoxicas

