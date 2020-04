El actor Carlos Villagrán se encuentra en los Estados Unidos sin poder regresar a México. Y es que el mexicano se quedó atrapado debido a la contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

En una entrevista para el programa “Ventaneando”, el actor que le dio vida al personaje de “Kiko” en el programa “El Chavo del 8”, relato la angustia que esta viviendo.

“Tengo una casa en Houston y nos venimos a vacacionar. Justo nos toco acá y nos quedamos aquí atrapados. No podíamos irnos en camioneta porque son muchas horas y en avión hay mucho contagio”, relató el actor.

Además, Villagrán habló sobre las medidas de prevención que está tomando junto con su esposa. “Tomamos una bebida de ajo y cebolla que suben las defensas. Procuramos limpiar todo con color y usamos cubrebocas”, añadió “Kiko”.

Asimismo, Carlos enfatizó que la cuarentena no ha sido nada fácil y que se ha afrontado a la ansiedad en varias ocasiones.

“Los estragos han sido muchos, pero trato de regar el jardín, hablar con las plantas, poner música, ver las televisión, entre otras cosas”, relató Villagrán.

Así le ha afectado a Carlos Villagrán el coronavirus

Finalmente, el legendario actor confesó que lo que más le ha afectado ha sido el tener que estar separado de su familia. Sin embargo, los recursos tecnológicos le han ayudado para mantenerse comunicado con sus seres queridos.

Al igual que muchos famosos, el mexicano tuvo que posponer varios shows en América del Sur, debido a la pandemia del COVID-19.

Finalmente, el actor aprovechó la entrevista para mandarle un mensaje a todos sus fanáticos.

“Queridos cuates, les habla Kiko. Por favor no seas cobarde, no le tengas miedo a tu casa. Quédate en casa, por favor y si te quedas en casa, si me simpatizas”, manifestó el artista que se hizo famoso por su personaje en “El Chavo del 8”.

Fuente Publimetro Guatemala

