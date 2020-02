¿Qué expectativas de cara a tu primer show en Perú?

Hemos estado en Colombia, Argentina, Ecuador y España, y la mecánica siempre consiste en esperar a estar ahí para encontrar ese punto que nos conecte con la audiencia, pese a que todos hablamos español.

¿Cómo tomas que tu humor sea entendido en varias latitudes?

Es complicado lograr eso, pero hay algo así como un espectro de lenguaje internacional de la risa. En la medida en que uno encuentre los puntos en común, puede sortear la barrera de las diferencias culturales.

Tu estilo es reconocible desde tu look. ¿Sientes que ya tienes una marca registrada?

Creo que las marcas las hace la gente. La audiencia que ha sido receptiva a mi tipo de comedia ha hecho esa marca. El único consejo es ser siempre fiel a lo que se quiere y cómo se quieren hacer las cosas, y dejar que la gente lo reciba. Podría haber elegido otra forma de verme, para volverme más receptivo a un mayor número de gente, pero creo que vale mucho la honestidad que se tenga a la hora de entregar arte.

Tu humor es políticamente incorrecto. ¿Cómo encontrar el balance en ese espectro de la comedia?

Lo primero que hay que tener en mente es que uno no debe medirse a la hora de hacer comedia o, en general, cualquier tipo de arte. Los únicos filtros deberían ser nuestra honestidad y nuestra propia risa. Si pasa eso, que llegue al público como tenga que llegar. ¿Por qué privar a la gente de eso?

¿Cómo has sorteado las críticas?

Si el humor encuentra recepción en un nicho, uno se aferra a él. Eso es más positivo que tratar de gustarle a más gente.

A la fecha tienes dos especiales de comedia en Netflix. ¿Cómo tomas el haber llegado a tal nivel de exposición?

Son reconocimientos que ayudan a entender la valía que uno tiene como persona. Y, ya sea por problemas personales o mi propio carácter, en pocos aspectos me considero alguien bueno... a excepción de mi labor como papá y como comediante. Esas dos cosas son las que entiendo bien y que quiero seguir haciendo, porque me gustan y me llenan. Entender eso nos ayuda a asimilar las recompensas que la vida puede darte, tanto en lo familiar como en lo profesional.

¿Cuánto tiempo te tomó darte cuenta de que estabas hecho para la comedia?

El primer año de dedicarme a esto no entendía por qué lo hacía. Me iba mal. Era difícil que la gente conectara con mi tipo de comedia. Me cuestionaba mucho y me preguntaba si era lo suficientemente gracioso para que la gente pague una entrada. Y al pasar los años, fue precisamente esa búsqueda, ese querer entender qué hacía mal, lo que me llevó a evolucionar y a que por primera vez, sin esperarlo, alguien se me acercara al final de un show a decirme: “Me encantó lo que hiciste. Lo disfruté mucho”. Y es que hacer comedia es una labor muy egoísta. Lo digo en la medida en que es el comediante quien arma la broma en busca del “chiste perfecto”. Pero de lo que no nos damos cuenta es que, en ese egoísmo, le entregamos varios minutos de felicidad a gente que lo necesita.

Datos del show

• Lugar y fecha. Jueves 13 de febrero (8 p.m.) en el Centro de Convenciones La flor de la canela (Jr. Washington 1265, Centro de Lima).

• Entradas. En www. joinnus.com a S/100, S/125, S/145 y S/170.





