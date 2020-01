‘Betty, la fea’ es una de las telenovelas más populares y recordadas en Latinoamérica y en el mundo, de la cual se han realizado innumerables versiones en varios idiomas. Desde que llegó a Netflix en 2019, el furor por Betty, su protagonista, resurgió como nunca.

En cada episodio vemos como Betty, interpretada por Ana María Orozco, evoluciona ante las dificultades y demuestra que aunque los demás no estén cómodos con nuestro aspecto o nos critiquen, al final podemos triunfar con nuestra inteligencia y nuestros hermosos sentimientos.

Pero este personaje envió un poderoso mensaje sobre amor propio en el segundo episodio de la telenovela, algo que todas las mujeres necesitamos recordar siempre para querernos tal cual somos y no intentar ser otras personas a través de cirugías estéticas.

El poderoso mensaje de Betty, la fea, sobre amor propio

Al momento de tomarse una foto para su expediente laboral, Betty habla con su amigo Nicolás sobre si sometería o no a cirugías plásticas. Ella responde: “Mi vida emotiva y emocional no puede depender de un bisturí. Además, yo no le rindo culto a la cirugía”.









Como el mismo personaje lo dice, no podemos someternos a cirugías plásticas para gustarle a los demás, lo principal es que nos aceptemos a nosotras mismas y seamos fieles a lo que somos.

Fuente Nueva Mujer









