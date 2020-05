Si hay una novela que siempre estará en el corazón de los televidentes latinoamericanos es Yo soy Betty, la fea. Y por supuesto, sus personajes también serán siempre recordados. Una de ellas es Lorna Cepeda, quien le dio vida a la vanidosa e intensa ‘Peliteñida’.

Muchos son los televidentes que ahora la siguen en sus redes sociales. Sin embargo, muchos no conocen pasajes dolorosos de su vida. Uno de ellos ha sido su lucha contra el cáncer, en tres ocasiones.

Y es que ella tuvo que luchar contra el cáncer, y para por si fuera poco sufrimiento, su hijo también tuvo que hacerlo cuando aún era muy pequeño.

Grave enfermedad que ha perseguido a ‘La peliteñida’

“A mí me pasó algo parecido a lo tuyo. No me hicieron quimios, pero sí tuve una enfermedad que me tocó sufrir, padecer y superar. Cuando yo estaba en esa situación, a mí me preocupó mucho y también me asusté y también me cansé”, dijo la actriz en un diálogo en Enfermeras, contando su historia, aunque para muchos fue simple ficción.

En cuanto a su hijo, esto fue lo que reveló la emisora Oxígeno hace un tiempo:

“Años después, Lorna nuevamente en Colombia realizó una visita al odontólogo con su hijo Nathaniel de 7 años, en el cual le encontraron unas protuberancias anormales en su boca, luego del dictamen del especialista encontraron cáncer, momento en que la actriz se encomendó a Dios y rezó por la vida de su hijo y su madre fallecida. Días antes de la intervención médica a la que sería sometido su hijo el cáncer desapareció sin algún tipo de razón”.

Cabe mencionar que, de acuerdo con la emisora, la madre de la actriz también falleció de cáncer.

Fuente Publimetro Colombia

LEE TAMBIÉN

● Bono Universal Familiar: conoce AQUÍ si recibirás los S/760

● Robbie Williams tocará con Take That en concierto virtual a fin de mes

● ¿Cómo evitar los resfríos por medio de alimentación?

● Advíncula sobre su 'parecido’ con Leo DiCaprio: "Somos dos gotas de agua”

● Niña le regala todos sus ahorros a vecina que le robaron la billetera