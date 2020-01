Benedict Timothy Carlton Cumberbatch es un galardonado actor británico de televisión, teatro, cine y doblaje. Saltó a la fama con su interpretación de Stephen Hawking en la película televisiva ‘Hawking’ (2004). Luego, interpretó el personaje de William Pitt en la película histórica ‘Amazing Grace’ (2006), así como el rol del célebre detective Sherlock Holmes en una adaptación moderna del personaje de Sir Arthur Conan Doyle en la serie ‘Sherlock’, ambas producciones de la BBC.

Cumberbatch, es uno de los actores más queridos por su interpretación de uno de los superhéroes más queridos del Universo Cinematográfico de Marvel, Doctor Strange. Así que con motivo al estreno de su nueva cinta “Una Guerra Brillante”, cuyo estreno será este jueves 30 de enero, presentamos ocho datos curiosos del talentoso actor.

1. Benedict tuvo su primer trabajo a los 4 días de vida, ya que procede de una familia de grandes actores ingleses: Timothy Carlton y Wanda Ventham. Cuando el actor tenía 4 días ya tenía sus primeras presentaciones en revistas.

2. Por su familia, Benedict ha cultivado grandes amistades como lo son James McAvoy, Tom Hardy, Martin Freeman y Jonny Lee Miller. Además, mantiene una estrecha relación con Robert Downey Jr. con el cual comparte el papel de Sherlock Holmes, él en las películas y Benedict en la serie.

3. Antes de entrar en la escuela de interpretación de Manchester, el actor se tomó un año de descanso y viajó al Tíbet a dar clases de inglés en un monasterio.

4. Durante su formación básica en el colegio, Benedict demostró tener varios dones incluyendo la actuación. Le encantaba pintar y el Rugby.

5. Cuando el actor se encontraba en Sudáfrica en el rodaje de la miniserie ‘To the Ends of the Earth’, en un momento dado cogió el coche con uno de sus compañeros y se les reventó una rueda. Al bajarse para arreglarla, 6 secuestradores les ataron y les metieron en una furgoneta. Benedict logró que les soltaran aplicando el ingenio y alegando que tenía problemas del corazón y que si no le soltaban se moriría.

6. Para interpretar a Sherlock, Benedict bajo mucho de peso. La apariencia delgada haría parecer más inteligente al personaje, pues como ya sabemos, Sherlock cultivaría su inteligencia muy por encima de su cuerpo.

7. El actor ha aparecido en muchas ocasiones en los Oscar, solamente durante el 2013, 4 de las 5 películas en las que participó fueron nominadas a los premios.

8. Durante el año 2014 fue nombrado por la revista Times como uno de los hombres más influyentes del mundo.

En su próxima cinta “Una Guerra Brillante”, Cumberbatch interpreta a Thomas Edison, donde veremos la historia donde competirá con George Westinghouse, gigantes de la electricidad, para crear un sistema sustentable y poder comercializarlo a Estados Unidos. La cinta se estrena este 30 de enero.