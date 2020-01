Bárbara Mori decidió abrir su corazón y reveló los difíciles momentos que vivió durante su infancia, debido a los abusos físicos y psicológicos de su padre y la ausencia de su madre.

“Tuve una infancia súper ruda, y crecí sin mamá y crecí con un papá bastante violento, entonces al crecer rodeada de este abuso psicológico, físico y demás, creces generando una creencia de que no eres lo suficientemente buena para merecer el amor, ni siquiera el de tus padres", contó la famosa actriz de 41 años.

En el podcast de su amiga y colega Fabiola Campomanes, la actriz que dio vida a “Rubí” contó que ciertos episodios de su infancia influyeron en cómo se relacionó con las personas en el futuro. “Esto te va dando una identidad a lo largo de tu vida. Esta identidad muchas veces te empuja a actuar sin darte cuenta de que estás construyendo un camino que no te satisface”, explicó.

En otro momento de la conversación, Bárbara sostuvo que los abusos por parte de su progenitor la llevaron a pensar que “no merecía el amor de nadie”. Según explicó, ella entendía que el significado de “amor” se trataba de malos tratos, motivo por el cual las relaciones que mantuvo a lo largo de los años nunca fueron buenas para ella.

Bárbara contó que gracias a un retiro espiritual, que realizó cuando tenía 30 años, pudo sanar algunas heridas y que hasta la actualidad trabaja en ello. “Empiezas a mirar cuáles son esas heridas, cuándo se generaron. Sanar tu relación con papá, sanar tu relación con mamá”, expresó.

“Porque una vez que descubrí el amor por mi ser, me abracé, me miré de frente y me dije, ‘nunca más te voy a dejar sola, nunca más te voy a abandonar y nunca más voy a dejar que nadie pase por encima de ti’”, fueron las sinceras palabras de la actriz de cine y telenovelas sobre su vida.