La 73 edición de los premios británicos de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA 2020) dio comienzo este domingo en el Royal Albert Hall de la capital británica.

Joaquin Phoenix se está coronando como el mejor actor indiscutible del año, pues ganó el Bafta a mejor actor por su interpretación en “Joker”.

Es así como la cinta de Todd Phillips se impuso a Leonardo Dicaprio (Once Upon a Time in Hollywood"), Taron Egerton (“Rocketman”), Adam Driver (“Marriage Story”) y Johnatan Pryce (“The Two Popes”).

La actuación de Joaquin Phoenix en el “Joker” ya le valió otros premios de la crítica, un galardón en Critics’ Choice Awards, un Globo de Oro y un SAG.

Este nuevo reconocimiento lo sigue perfilando al máximo candidato para ganar el Oscar al mejor actor en la noche del próximo 9 de febrero, cuando en el Dolby Theatre de Los Angeles se entreguen los esperados galardones que otorga la Academia.

La película “Joker” también ganó el Bafta a mejor música original. La banda sonora, compuesta por Hildur Guonadottir, ya se llevó el Globo de Oro y ahora suma un argumento más en la carrera por los Oscar.