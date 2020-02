“Bait”, del director Mark Jenkin, se impuso este domingo a “Retablo” del peruano-británico Álvaro Delgado-Aparicio en el premio Bafta a mejor debut de un director británico.

En la 73 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, "Bait" se hizo con este galardón por delante de "Retablo"; "For Sama", de Waad al-Kateab y Edward Watts; Maiden, de Alex Holmes, y "Only You", de Harry Wootliff.

“Retablo” se centra en las complejas relaciones entre el artesano de retablos Noé y su hijo Segundo, un niño en busca de certezas en una sociedad tradicional de la cordillera de los Andes, es el primer largometraje de Delgado-Aparicio.

Delgado-Aparicio hizo su paso en la alfombra roja de los BAFTA llevando un retablo sobre sus manos. “Es un arte que se hace en los Andes en Perú y la película trata de un papá que está preparando a su hijo para que sea retablista", explicó a Efe mientras mostraba la colorida pieza.

Asimismo, el director señaló que es “un milagro” haber llegado a los BAFTA con su primer largometraje, que se estrenó en la Berlinale. “Es un sueño hecho realidad estar aquí con todos estos increíbles escritores y directores a los que admiras”, resaltó

“En Perú hay tantos tesoros, que hay que contarlos, hay que llevarlos al mundo para que la gente pueda saber de ellos”, agregó.