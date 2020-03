Anahí de Cárdenas viene reportando el tratamiento médico que recibe desde que fue diagnosticada con cáncer de mama a través de redes sociales. Recientemente, la actriz realizó un video de Instagram para comunicar los efectos secundarios de su primera quimioterapia blanca para vencer su enfermedad.

“Primera quimio blanca. Renegué y renegué cuando me dijeron que iban a ser 12 en vez de 4. Renegué cuando me dijeron que serían más suaves, porque a pesar de eso me cambiaban lo que ya tenía planeado”, escribió la intérprete nacional en un post de Instagram.

Además, la actriz dijo estar lista para seguir avanzando con el tratamiento médico. Sin embargo, confesó haber renegado por la quimioterapia.

“Renegué sin saber, adelantándome a una realidad imaginaria, sin hacerle caso al doctor cuando dijo que sería mejor, sin confiar en el proceso. Renegué. Hoy fue mi primera quimio blanca, y solo he dormido. El efecto secundario más grande que he tenido, es sueño. Fuera de eso, estoy lista y esperándote de pecho. ¡Vamos!”, agregó.

En una historia de Instagram, Anahí de Cárdenas se grabó así misma para mostrar la clínica donde recibe su tratamiento para vencer el cáncer de mama.

“Hola, estoy en la clínica para recibir mi primera quimio blanca y este es mi cuartito”, reportó la protagonista de la película “Máncora”.

Anahí de Cárdenas recibió su primera quimioterapia blanca. (Video: Instagram)