Buenas tardes, buenos días para mi. Ayer llegue a mi casa de la clinica, y puedo decir con certeza que el dia 3 y el día 4 después de la quimoterapia son los peores días, por lo menos para mi. Estaba por postear un video de lo mas deprimente y de ahi me di cuenta que no. Que no podía. Si, la estoy pasando mal, si estoy con dolor, si esto es una mierda, si parezco un alien mitad calva mitad no, pero no soy débil, no me doy por vencida, y esta mierda no me va a tumbar a mi. Ni a ti. Ni a ninguno de nosotros que esta pasando por algo difícil, sea cual sea el problema. Míralo a la cara y dile : te metiste con la persona equivocada. Ya tuve mis dos días de mierda, de tocar fondo, de maldecir al cielo. Ya. Se acabo. De aquí en adelante : Para arriba. #ceroexcusas Que tengan un bonito resto del día! El mío recién comienza, y comienza con el pie correcto. #fuckcancer #lucha #notedesporvencida #temetisteconlapersonaequivocada