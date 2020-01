Alex Trebek, el popular presentador del programa de concurso “Jeopardy!”, es una de las celebridades más queridas de Estados Unidos. El hombre de 79 años ha dirigido el programa durante 36 temporadas, consolidando su estatus como uno de los mejores presentadores de juegos de todos los tiempos y uno de los rostros más vistos en los hogares estadounidenses.

Con el inicio del 2020, sus millones de fans se preguntan cuál será el futuro de Alex Trebek dentro del programa “Jeopardy!”. A raíz de la deteriorada salud de la celebridad, comenzaron a surgir rumores de que su tiempo en el show de televisión podría estar llegando a su fin.

Originario de Canadá, Trebek y su sensibilidad práctica se han convertido en un elemento básico en muchos hogares estadounidenses (Foto: AP)

Como se recuerda, la salud de Alex Trebek ha preocupado a sus seguidores luego de que el popular presentador anunció que le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa avanzada el año pasado.

A pesar del mal pronóstico, el inquebrantable anfitrión continuó a la cabeza de “Jeopardy!”. Trebek se sometió a una ronda de quimioterapia y luego regresó para organizar la temporada 36. Pero una vez que el programa concluyó su mayor torneo, preparándose para coronar al “mejor de todos los tiempos”, los fanáticos se han preguntado si estos episodios podrían ser los últimos del presentador ¿Qué pasará con Trebek? ¿dejará finalmente Jeopardy!?

¿ALEX TREBEK DEJARÁ “JEOPARDY!”?

¿Entonces que sabemos? Los fanáticos pueden respirar tranquilo por ahora. Como Alex Trebek ha dicho en múltiples ocasiones, él no tiene planes inmediatos para retirarse. En la gira de prensa de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión, Trebek dijo que no ve que suceda pronto.

“Mientras sienta que mis habilidades no han disminuido demasiado, y mientras disfrute pasar tiempo con personas como estas tres y trabajar con personas como Harry y nuestro personal creativo de escritura, continuaré haciéndolo”, dijo Trebek según señala Variety.

Entonces, a pesar del espectáculo del torneo “El más grande de todos los tiempos”, no parece que haya sido construido como una fiesta de despedida para Trebek.

El presentador de "Jeopardy!" Alex Trebek anunció en un video publicado que le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa avanzada. (Foto: Twitter)

Sin embargo, Trebek también dijo recientemente que sabe cómo planea retirarse del programa. En el episodio final, siempre que sea posible, el venerado anfitrión tendrá treinta segundos para dirigirse a la multitud. Según comentó, no planea ensayar sus palabras de despedida.

Sobre quién sería la persona que lo reemplace tras su salida de “Jeopardy!”, el presentador dijo que no conoce esa información.

"Me despediré y le diré a la gente, no me pregunten quién me va a reemplazar porque no tengo nada que decir", dijo a Good Morning America.

En resumen, aunque Trebek puede tener alguna idea de cómo saldrá, y aunque sea más temprano que tarde, todavía no tiene planes activos para abandonar el programa. La fecha de finalización probablemente dependerá de su salud, que él admite fluctúa día a día.

Sin embargo, parece que todavía está lo suficientemente bien como para estar allí, y en doble función. Actualmente se está transmitiendo episodios regulares, así como el torneo de “Jeopardy!”.

Los fanáticos pueden querer saborear el tiempo que tienen con Trebek, que puede o no terminar la temporada 36, ​​que se transmite hasta julio de 2020. De cualquier manera, se acerca el final de una era.

ALEX TREBEK: SU LUCHA CONTRA EL CÁNCER

​El 7 de marzo de 2019, Trebek anunció a través de un video que tenía cáncer de páncreas y que “iba a luchar contra esto”. A demás, contó que la enfermedad está en etapa avanzada.

"Al igual que otras 50,000 personas en los Estados Unidos cada año, esta semana me diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4", dijo.

“Ahora, normalmente el pronóstico para esto no es muy alentador, pero voy a luchar contra esta enfermedad, y voy a seguir trabajando con el amor, el apoyo de mi familia, amigos y con la ayuda de sus oraciones. También planeo vencer las estadísticas de baja tasa de supervivencia para esta enfermedad. La verdad me dijo que tengo que hacerlo. Debido a los términos de mi contrato, tengo que ser anfitrión de “Jeopardy!”. Por tres años más”, agregó.

Trebek, de 78 años, dijo que compartió su diagnóstico públicamente “de acuerdo con mi política de ser abierto y transparente” con la base de seguidores leales del programa.

Comenzó a conducir la versión diaria de “Jeopardy!” en 1984. El programa, que está en su 36ª temporada, tiene más de 7,000 episodios y el presentador ha ganado 33 Daytime Emmys. Recibió un premio Peabody por “alentar, celebrar y recompensar el conocimiento”.

