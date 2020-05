Camila Cabello volvió a sorprender a sus casi 50 millones de seguidores de Instagram al compartir una foto con un novedoso detalle: casi se le ve todo. La cantante dejó anonadados a sus seguidores al mostrarse en topless y con guantes de cuerina. Y sólo con su larga cabellera tapando parte de su anatomía.

Camila Cabello

“Thank you for everything”, escribió la cantante en el posteo que ya acumula más de 2,6 millones de me gusta y 14 mil comentarios.

La ídola de la música, últimamente ha sorprendido a sus seguidores con sensuales postales que comparte en sus redes sociales.

Camila Cabello

Publimetro Chile

LEE TAMBIÉN

● “Desde el punto de vista de salud y seguridad, es necesario que se extienda la cuarentena”

● Pasos que debe cumplir el delivery de restaurantes para prevenir el COVID-19

● “Estaba ebrio, estoy arrepentido”: Irresponsable del tren se disculpó así | VIDEO

● Rebeca Escribens comparte su primer Tik Tok y causa furor

● Flores revela que quiere tener un hijo lo “más rápido posible”