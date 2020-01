“Élite” esta pronto a estrenar su tercera temporada a través de la plataforma de Netflix y esta nueva entrega marcará un antes y después en la historia de los estudiantes de “Las Encinas” que conocemos hasta ahora. Los nuevos capítulos se estrenará en marzo y se resolverán todas las tramas y misterios que se han desencadenado a lo largo de las dos primera temporadas, incluida la investigación policial en torno a la muerte de Mariana.

La exitosa serie española ha confirmado que tendrá una temporada cuatro y cinco, pero para estas dos ultimas entregas habrá un cambio radical, ya que los creadores han decidido cambiar de protagonistas por completo para reinventar y darle un refresco a la historia de “Élite”.

Netflix aún no confirma esta noticia, pero según la web Fuera de Serie, los productores de la serie han decidido hacer todo un cambio para darle paso a una nueva historia en “Las Encinas”. ¿Qué pasará?, ¿realmente otros serán los protagonistas? Aquí te contamos todo lo que sucederá en la tercera y cuarta temporada de “Élite”.

"Élite". Danna Paola y Ester Expósito aparecen en el nuevo adelanto de la serie. Foto: Netflix.

¿EL ELENCO DE ÉLITE SERÁ OTRO PARA LA TEMPORADA 4?

Al parecer en esta tercera temporada veremos por ultima vez a Ester Espósito, Danna Paola, Miguel Bernardeau y el resto del elenco original de “Élite”. Carlos Montero y Darío Madrona preparan una nueva historia pero será con un reparto completamente nuevo.

Con esta cuarta temporada y una quinta ya firmadas, “Élite” se reinventará a sí misma para seguir siendo una de las producciones más vistas de Netflix a nivel mundial. Un estatus que buscará mantener con una nueva historia y con nuevas caras por descubrir, pues la mayoría de las actuales han encontrado en “Las Encinas” su salto a la fama.

Más pistas sobre este cambio radical que dará la serie es que el chileno Jorge López confirmó en una entrevista para la revista “Esquire” que esta tercera temporada será la ultima en la que participará.

“Élite fue una escuela, un aprendizaje de la hostia, pero ya estuve cuatro años en Disney y no quiero vivir procesos tan largos ahora. Un par de temporadas para mí y para Valerio es perfecto, no me renta hacer más”.

Lo que López no dijo entonces es que su marcha vendría acompañada por la del resto de sus compañeros, que a partir de ahora tendrá libertad para afrontar nuevos proyectos profesionales.

No cabe duda que este cambio radical que sufrirá “Élite” marcará todo un antes y después en las series españolas y no cabe duda que esto causará gran revuelo que al parecer tendrá un sabor a éxito.

Por ahora solo nos queda esperar hasta marzo para saber cuál será el desenlace de esta historia que ha mantenido cautivado a los seguidores durante los últimos dos años.

"Élite": Parejas en la vida real