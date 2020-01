Los superhéroes son personajes creados con una variedad de poderes y habilidades que les permiten salir de los momentos más complicados. Es así como tienen décadas de historia y son representadas como figuras casi inmortales. Su presencia en el mundo de los cómics ha hecho que estos se reinventen continuamente y parezcan personajes que no tienen final.

Entre estos personajes se encuentra Deadpool, el mercenario bocazas que, además de ser uno de los personajes principales de Marvel, también tiene la capacidad de regenerarse hasta un grado ridículo que muchos lo consideran una persona inmortal. Sin embargo, los fans sabían que tarde o temprano llegaría su fin, y así lo hizo realidad su editorial responsable.

Marvel: ¿quién sería el único que podría matar a Deadpool? (Foto: Marvel Comics)

Hace poco Marvel Comics comenzó una serie nueva de one-shots que contarían la aventura final de sus héroes más importantes. A pesar de ser fuera de la continuidad actual de la empresa, los fans de esta manera verían a sus personajes favoritos tener una última batalla o misión final para honrarlos como es debido.

Ahora, llegó el turno del mercenario bocazas. Desde siempre los fans han tenido la teoría de que él terminaría matándose de alguna manera, pero el resultado final en “Deadpool: The End” es uno más complicado y trágico que envuelve a un vital personaje en su vida: su hija Eleanor Camacho.

¿CÓMO MUERE DEADPOOL?

Eleanor es la hija de Deadpool, una que él ama con locura y no podría vivir sin ella (Foto: Marvel Comics)

Como ya es conocido por todos, Deadpool tiene la maldición de la regeneración, por lo que este personaje no puede morir fácilmente. En el cómic “Deadpool: The End” se revela que él quiere matar a la Muerte misma, o su representación física, para que nadie más muriera en el mundo.

Recordando a “Deadpool and Death Annual” de 1998 # 1, el escritor Joe Kelly estableció que la Muerte era uno de los grandes amores de la vida de Wade Wilson, y se referiere a la personificación de la Muerte, la misma a la que Thanos venera y ama. Sin embargo, Wade Wilson no quiere matarla para salvarse a sí mismo, sino a su hija Eleanor.

Ella apareció por primera vez en la serie de cómics de Deadpool del 2013 en el número 19, convirtiéndose rápidamente en esa luz que tanto buscaba el mercenario en su vida. El amaba tanto a su hija que incluso borró su memoria para poder protegerla, pero ahora en este comic ella tiene 97 años y su tiempo de vida se acorta rápidamente.

Deadpool no quiere vivir en un mundo sin su hija y por eso fue por la Muerte (Foto: Marvel Comics)

Es por ello que Deadpool toma la drástica decisión de acabar con la Muerte directamente, aunque su misma hija llega a detenerlo. Ella utiliza la armadura de Deadpool para vencerlo y cortarle sus extremidades para que no haga nada. Es aquí donde se da la charla final de padre e hija.

Eleanor le explica que ella si quiere morir porque ha vivido una vida plena y completa. Ella sabe que su padre no aguantaría vivir en un mundo sin su hija, así que planeó que ambos se fueran con una enorme explosión gracias a una granada que había traído, al fin y al cabo es la hija de Deapool y esto no es tan descabellado.

Su hija le promete que no podrá recuperarse luego de la explosión y ambos morirán (Foto: Marvel Comics)

Ellie le explica que es una bomba de neutrino que tiene un pequeño agujero negro que los incineraría a ambos antes de que sus cerebros registren la luz de la explosión. Luego, el mismo colapsaría dentro de sí para desaparecer finalmente. No quedaría nada de Wade Wilson para regenerarse, ni siquiera una célula.

Padre e hija se abrazan y esperan el inevitable momento de la muerte cuando activan la bomba. Sin embargo, luego de la explosión, Deadpool regresa en modo de fantasma y finalmente se reúne con su verdadero amor, la Muerte.

Pero esto no es todo. En la historia del cómic, Mephisto gana el control de su alma con un contrato que decía que Deadpool debía matar a su hija para deshacerlo y no sufra una eternidad de tortura de parte del demonio. Él, que había estado encadenado cerca de todo lo que sucedió, no entiende como el mercenario bocazas salió triunfante y consiguió reunirse con la Muerte sin problemas.

Deadpool le explica a Mephisto que se puede considerar que él mató a su hija porque sus acciones provocaron todo el resultado (Foto: Marvel Comics)

Este le explica que, a pesar de que fue la bomba de Ellie y fue ella quien lo detuvo para que no mate a la Muerte en primer lugar, Deadpool sirvió como el gatillo que llevó finalmente a Ellie tomar la decisión de morir junto a su padre. Si él no habría hecho nada, Ellie tampoco y hubiera muerto de manera natural, pero viéndolo de esa manera, prácticamente Deadpool la mató por no dejarle otra opción.

De esta manera Deadpool finalmente muere, se reúne con su amor y obtiene el título de “Rey del Inframundo”. Este final cómico y dramático calza perfecto con la personalidad del personaje, a la vez que consigue su “final feliz” muriendo al lado de la hija que tanto amó.

Deadpool se convierte en el eterno amante de la Muerte y Rey del Inframundo (Foto: Marvel Comics)

VIDEO RECOMENDADO

Caída de Ryan Reynolds (10/12/2019)