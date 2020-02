POR ZOË MASSEY - Fotógrafa - @ZoePix

Gihan Tubbeh, fotógrafa, peruana, comunicadora, ganadora en el 2010 del World Press Photo en la categoría Vida Cotidiana. En el 2011 fue nombrada Fotógrafa del Año en el concurso Pictures of the Year International (POYI) Lat. Ha sido también seleccionada en el 2018 por DEBUTS Polonia como uno de los veinte fotógrafos a seguir y actualmente forma parte del jurado y del comité nominador del 6×6 Talent Program del World Press Photo (Holanda)... todo lo que una descubre luego de salir de su exposición en la sala Miró Quesada Garland de la Municipalidad de Miraflores.

Buscaba alguna info que explicara por qué ninguna de las fotos de esta muestra tienen rótulos o leyendas –cosa que me llamó la atención– y por querer saber más de varias imágenes suyas: como la del cielo estrellado, o una de la que no logro saber las proporciones de la piedra fotografiada, si es piedra o montaña, si es agua o niebla...y caigo en la cuenta de que quizás con el CV que tiene Gihan no hay necesidad de estar explicando todo.

Porque, para ser honesta, leí varias veces el texto del querido Jorge Villacorta ¡y se me confundieron más las ideas!

En esta exposición, llamada Verbos de Piedra, se recopila el trabajo que ella ha realizado en los últimos cuatro años, registro que a veces viene con un tinte histórico y arqueológico, y otras veces es lúdico, imaginario, planetario. Sentí que había arte y ciencia, textura y luz. Un poco de todo. Y nuevamente caigo en dejarlo todo a las sensaciones que me provoca la muestra, por no poder saber más de la pieza que más me jalaba el ojo. Recomiendo ir a verla. De salida quise pasear por el Parque Kennedy, que no veía ya hace un tiempo, y me di con que otra vez estaban haciendo algunos trabajos y con áreas cerradas. No entiendo, lo mismo de siempre. Tampoco ahí encontré explicación.

Verbos de piedra

Fecha: va hasta el 2 de marzo

Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garland (Av. Larco 450, Miraflores)

