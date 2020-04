POR ZOË MASSEY - Fotógrafa - @ZoePix

Como imaginábamos, la cuarentena se alargó dos semanas más en esta primera quincena de abril, y con ellas esa ola energética de compartir mil cosas por hacer online: recetas, talleres, cursos, funciones de teatro, cine, charlas de autoayuda, yoga, meditación y hasta bailes típicos para empalmar con el aplauso a los médicos a las 8 p.m., a los basureros a las 9 p.m., a uno mismo, a la vecina, a los suegros, a los niños, a los extraterrestres, el himno, Contigo Perú, color esperanza, ópera, rock… ¡Agotada estoy! (y eso que no he hecho casi nada).

No poder salir me está rayando (más) y eso que yo casi no salgo… Hoy pensé que si sigo echada tanto tiempo, pronto me dará soroche al ponerme de pie.

Para salir de este encierro, leo, no tanto como quisiera, pero leo. Traje tres libros conmigo a este encierro: Los autonautas de la cosmopista, de Julio Cortázar, porque es uno de mis favoritos; Desayuno de Campeones, de Kurt Vonnegut, ilustrado por Liniers; y Logical Family, de Armistead Maupin. Y se me está haciendo tremendo pan con mango en la cabeza, pero al menos leyendo viajo.

Si quieres leer durante estos días de abril, debes saber que Amazon liberó muchos audiolibros para niños (y adultos) que puedes leer totalmente gratis.

Si lo tuyo es el deporte (argentino), ediciones Al Arco te deja también libros de lectura gratuita sobre el periodista Víctor Hugo Morales, el automovilista Juan Manuel Fangio, Jesse Owens y el atletismo argentino, etc.

Además, puedes encontrar once libros de Editorial Planeta en este link .

Anagrana trae cinco autores ganadores del Premio Herralde (Alejandro Zambra, Juan Pablo Villalobos, Marta Sanz, Gonzalo Torné y Mariana Enríquez) en este enlace .

Por último, Errata Naturae trae libros de historias distópicas como Sueños, de Franz Kafka, comedias, novelas negras y lecturas para niños para descargar aquí.

También recuerda que esta es una situación excepcional. En cuanto podamos salir, no nos olvidemos de aquel librero que nos encuentra esos títulos rebuscados, libros que jamás sabrías que existen pero que él sabe que te encantarán. Cuando todo esto pase, y va a pasar, vuelve a él.

Disfruta el viaje, leer te puede llevar mucho más allá que la excusa de sacar al perro.





