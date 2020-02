Allá afuera de este círculo en el que nos movemos a diario hay un Perú con mucho que contar. Allá afuera de esta comodidad hay una historia, un reclamo, un grito silenciado, un abandono, una risa, hay política, mucho que decir, y también colores, olores, sonidos. Allá afuera espera Hawapi. Se trata de una asociación cultural independiente que cada año traslada a un grupo de artistas a lugares inesperados para desarrollar intervenciones en el espacio público, a fin de fomentar una comprensión más profunda de las problemáticas que afectan a la sociedad.

Empezó en el 2012, cuando el fundador y director de Hawapi, Maxim Holland, junta a un grupo muy variado de artistas y se proponen usar la mejor herramienta que dominan, el arte justamente, y así traer a Lima lo que está fuera de ella y muchas veces no ve. Porque el arte no solo tiene un rol estético, tiene el poder de comunicar, de hacer vibrar fibras del cuerpo, del alma. Es confrontacional y no tiene límite para interiorizar y luego expresar.

Primero fue un discurso de protesta en Cerro de Pasco, en el 2012, que incomodó a algunos cuantos. Siguió en el 2013 en Pisco, removiendo escombros de un terremoto que aunque pasó años atrás podría haber sucedido ayer.

En el 2014 llega al nevado Pariacaca, y al igual que los ríos que desde allá vienen, trajo un mensaje desde su cima. En el 2015 estuvo en Huepetuhe, comunidad minera en nuestra ajena amazonía. En el 2017, luego de un año de silencio, llega a un triángulo terrestre que le pertenece a todos y a nadie, las 3,7 hectáreas en la frontera que Chile y Perú disputan como propias.

Luego llega hasta Colombia, a Pondores, asentamiento provisional para que los excombatientes se reincorporen a la vida civil. Y ahora se traslada no a un espacio físico, sino a un ser, Máxima Acuña, y a la búsqueda de reconocimiento y respeto, a la vulnerabilidad ambiental constante que denuncia.

“Cuando hablamos de Máxima Acuña nos referimos a mucho más que ella como individuo o lo que representa para los demás. Hablamos también del resultado de su presencia y sus acciones. Máxima significa valores y principios que inspiran a sus compañeros y que sus cuatro hijos inculcan en sus nietos. Ella es parte indeleble de la jurisprudencia peruana en lo que se refiere a leyes y normas de usurpación”, señala Holland.

Curada por Andrea Muñoz, es la primera muestra de Hawapi de puras artistas mujeres. Participan Pamela Arce, Sandra Nakamura,Gilda Mantilla, Aileen Gavonel, Gianine Tabja, Muriel Holguín, Mozhdeh Matin, Maricé Castañeda y Katherinne Fiedler de Perú, sumando también Linda Pongutá (Colombia) y Jessica Segall (EE.UU.).

El Hawapi 2019 viene de Cajamarca al ICPNA del Cercado de Lima (Jr. Cuzco 446), y se queda hasta el 8 de marzo. Va de martes a domingo de 11 a.m. a 8 p.m. Conoce más de este muy interesante proyecto en www.hawapi.org.









