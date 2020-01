POR ZOË MASSEY - Fotógrafa - @ZoePix

Caminar y observar. Cada calle de nuestra ciudad cuenta una historia. Cuántos pasos han pisado estas veredas, cuántas bodeguitas abrieron con sueños y cerraron cuando el barrio fue mutando. Cada ventana guarda un secreto, cada nombre de calle es lo que queda de la transformación de nuestra ciudad. Cada árbol ha visto pasar generaciones de vecinos, amigos, risas, lágrimas… Distritos modernos se abren paso ante el silencio agónico de casas familiares cargadas de sueños e historias.

Hace muy poco Alejandra Devescovi y Elsa Estremadoyro se encontraron después de varios años. Ellas, ambas fotógrafas, habían trabajado juntas antes. En una exposición alguien había colocado coincidentemente sus trabajos uno al lado del otro. Fue allí que ellas notaron que había similitudes, que contaban cuentos de andar paseando a pie por esta ciudad. Con ojo curioso y nostálgico, este reencuentro dio pie a la exposición “Postales D-L 18”.

“Siento que encontrar luz en Lima es cada vez más difícil. Para esta muestra nos quedamos en Miraflores porque aquí nacimos, vivimos o trabajamos. Realizo muchas de mis actividades caminando y me he sentido segura por sus calles, ese era otro factor. Al caminar creaba mis rutas, evadía las calles muy transitadas, iba en busca de las flores. Ellas, margaritas, cucardas, claveles, plumbagos, y varias familias de árboles han sido nuestras escoltas silenciosas”, me cuenta Elsa…

Ale también me habla de las margaritas. “Por lo general, me gusta deambular por las calles. Soy curiosa, así que siempre estoy mirando ventanas, flores, muritos. Son cosas que me recuerdan a mi infancia y siento que se están perdiendo. Es más, casi ya no puedo deshojar margaritas, porque ya casi no hay, jaja”. Nos reímos con nostalgia vía chat porque la modernidad anda matando de pocos el día a día de deshojar margaritas y de las conversaciones en persona…

Todo esto me hizo pensar en la bodega de mi barrio de la infancia con su murito rojo de ladrillo, con la frutería Zenobia al lado y con el zapatero de sombrero de ala ancha que siempre andaba en carretilla por San Antonio. Con ellos también se conversaba.

A propósito de la muestra y la nostalgia, hoy miércoles a las 7 p.m. habrá una conversa con estilo de sobremesa amical donde estarán ambas fotógrafas, Maria Luisa del Río, Hugo Martínez y Luis Jaime Cisneros.

No se pierdan caminar y mirar a través de los ojos de ellas dos y aprendan a soltar el celular. Miren todo lo que su caminar les pueda dar.

La muestra va hasta el 2 de febrero en la Sala 770 del Centro Cultural Ricardo Palma (Av. Larco 770, Miraflores).





