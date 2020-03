Cada vez más cerca de abrir sus puertas, el Festival de Artes Escénicas de Lima - FAE Lima, evento que bajo el lema, “Todos Somos Teatro” se realiza gracias al esfuerzo en conjunto del Británico Cultural, Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Centro Cultural de la Universidad de Lima, el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, el Gran Teatro Nacional y el Teatro La Plaza, anuncia las obras de teatro, tanto nacionales como internacionales, que serán parte de su programación del 3 al 15 de marzo.

El FAE Lima 2020 es presentado por el Ministerio de Cultura del Perú y la Municipalidad de Lima en alianza con el British Council, el Centro Cultural de España en Lima, la Embajada de Francia y el Istituto Italiano di Cultura. Las diez obras de teatro internacionales que podrán ser apreciadas por el público local, provienen de Francia, Reino Unido, Argentina, Chile, Colombia, España e Italia; y son las siguientes:

De América Latina vienen: Recordar 30 años para vivir 65 minutos (Argentina), idea, dramaturgia, dirección general y performance de Marina Otero; Camargo (Colombia), dramaturgia y dirección de Johan Velandia; FIN (Chile), creación y dirección de Daniel Marabolí y Trinidad Piriz.

De Europa se presentarán: Ahora que no somos demasiado viejos todavía (España) y Gran Bolero (España), ambos espectáculos de danza de Jesús Rubio Gamo; La carne, la caída (España), idea original de Luz Arcas, Luz Prado y Virginia Rota; All’inizio della città di Roma (Italia), dramaturgia y coreografía de Claudia Castellucci; La carta (Italia) de Paolo Nani y Nullo Facchini; The Elephant in the Room (Francia) con dramaturgia de Lolita Costet, Charlotte Saliou, Grégory Arsenal, Philip Rosenberg y Yannick Thomas y la dirección Charlotte Saliou; KNOT (Reino Unido) de Nikki & JD.

De otro lado, las once obras peruanas que se podrán ver en esta edición son Carguyoq, escrita y dirigida Lucero Medina Hú; El apellido comienza conmigo, escrita y dirigida por Chaska Mori; El hombre intempestivo, escrita por Carlos Gonzales Villanueva y dirigida por David Carrillo; Este lugar no existe, escrita y dirigida por Alejandra Vieira Aliaga; Hamlet: una versión recontra libre de la obra de Wlliam Shakespeare, escrita y dirigida por Chela De Ferrari; Hice una obra sobre ti y por fin viniste a verla, escrita por Vera Castaño y dirigida por Rocío Limo; La Terapeuta, escrita y dirigida por Gabriela Yepes; Nave, escrita y dirigida por Moyra Silva; Orlando de Virginia Woolf, adaptada por Sarah Ruhl y dirigida por Noma Martínez; Patrón Leal, versión de El rey Lear de William Shakespeare, escrita por Alfonso Santistevan y dirigida por Jorge Villanueva; Una breve historia sobre cómo llegamos aquí, creación colectiva dirigida por Telmo Arévalo.

A esta programación, este año El FAE Lima 2020 suma la presentación de obras familiares: El viaje de Killa,creación colectiva dirigida por Leo Cubas; Pacamambo, de Wajdi Mouawad y la dirección Vera Castaño y Rocío Limo; Plop y Wiwi, concepto, dramaturgia y dirección general de Els Vandell; Simón el topo, dramaturgia y dirección de Alejandro Clavier; y Sisi y su primer circo, dramaturgia y dirección de Mateo Chiarella.

En cuanto a procesos formativos, se ofrecerán cinco talleres a los que los interesados podrán acceder previa inscripción y selección; se realizará nuevamente el espacio de Mercado FAE Lima (entre grupos locales y programadores extranjeros), y se realizará un showcase de artes en movimiento de tres obras peruanas. Asimismo, se han programado tres mesas de diálogo con temas en torno al teatro, además de películas relacionadas con las artes escénicas y que serán presentadas por el Centro Cultural de España en Lima y la Municipalidad de Lima. A todas estas actividades se sumarán conciertos en la explanada del Gran Teatro Nacional, el Centro Cultural de España en Lima y la Plazuela de las Artes.

El FAE Lima 2020, se desarrolla bajo la dirección artística de Vanessa Vizcarra y reúne más de diez salas de teatro entre las entidades antes mencionadas, además de los espacios de las instituciones asociadas. Mayor información en nuestra página de Facebook: FAE Lima - Festival de Artes Escénicas y en la página web: www.faelima.com.





