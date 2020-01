El nuevo director de la Biblioteca Nacional Ezio Neyra Magagna reconoce que una de las mayores deudas del Estado es el escaso fomento de las bibliotecas públicas. Apela a los consensos para construir juntos instituciones donde se preserve al patrimonio y promueva la cultura.

Tu designación fue cuestionada desde pronunciamientos institucionales hasta vía redes sociales. ¿Cómo tomas las críticas?

Son bienvenidas, más aún si apuntan a construir. En estas dos primeras semanas en el cargo me he reunido, entre otras entidades, con editoriales y la Cámara Peruana del Libro, y también con asociaciones de bibliotecólogos, incluso con algunas que me cuestionaron. No hice distinciones porque hay un universo muy grande de actores de importancia para la Biblioteca y tengo el ánimo de trabajar juntos. Es imposible lograr cambios en favor de la Biblioteca Nacional si trabajamos solos desde la jefatura.

¿Y fueron positivas?

Sí, estamos construyendo consenso, y para eso es necesario reunirme tanto con quienes se mostraron a favor de mi designación como con quienes estuvieron en contra. Muestra de ello es que la posición de los comunicados de algunas instituciones cambiaron después de conversar.

¿Y es posible sentar bases en cargos que suelen durar poco tiempo y que no mantienen una línea definida?

Lo ideal es que las buenas gestiones tengan continuidad. Desde la Dirección del Libro hicimos cambios que han perdurado, como el Premio Nacional de Literatura, La Independiente (feria de editoriales peruanas) y –aunque forman parte de un marco legal mayor– también los Estímulos Económicos para la Cultura. En cuanto a la Biblioteca, hace falta una política de fondo editorial, con lineamientos claros y temas a priorizar. Sentar una buena hoja de ruta trasciende a las gestiones. Para eso, debemos pensar juntos la Biblioteca que queremos. Buscaremos que tenga una mejor valoración y que esté más presente en la agenda pública, pero si desde la ciudadanía se quiere fomentar la lectura, la sociedad debe organizarse alrededor del libro, volverlo un tema importante. Difícilmente las autoridades van a prestar atención a este tema si la sociedad no le da protagonismo.

¿Y cómo se puede empezar a construir este escenario?

Por ejemplo, a través de campañas de comunicación, alianzas con medios, gremios y otros niveles de gobierno. Revalorar la lectura, devolverle el rol que deben tener las bibliotecas públicas, promocionar la investigación no es responsabilidad solo de la Biblioteca Nacional.

¿Cuáles son los problemas más saltantes que has encontrado en la Biblioteca?

El cuidado del patrimonio, en el que está involucrado el robo de documentos. Anteriores gestiones han avanzado implementando controles biométricos, instalando cámaras de seguridad y controles de humo, pero hay mucho por hacer para reducir al mínimo la pérdida y daño del patrimonio. También es vital impulsar el sistema de bibliotecas públicas. Esta es una de las deudas más grandes que tenemos como Estado. La Biblioteca Nacional necesita tener una mirada territorial. Para implementar un sistema nacional es necesario coordinar con todos los gobiernos locales posibles, pues de ellos dependen las bibliotecas municipales.

¿Cuándo surge tu interés por difundir la lectura?

Hace unos 15 años, con la Asociación Civil Niño Lee. Lo que motivó al equipo fueron los pésimos resultados de la prueba PISA. Pero mi posición ha cambiado con el tiempo. Si entonces veía la lectura como una capacidad pedagógica, hoy comprendo el acceso al libro como un derecho humano fundamental.

¿Te animas a dar una posición sobre las elecciones?

El mejor panorama para la Biblioteca es contar con autoridades, entre ellos los congresistas, que se convenzan de la importancia del libro para el desarrollo de políticas culturales.

Por Fabrizio Tealdo Zazzali









