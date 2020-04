Las sesiones educativas del plan de educación a distancia “Aprendo en casa” que han sido producidas por la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) gracias al convenio firmado con el Ministerio de Educación (Minedu) y que estarán dirigidos a alumnos de 5° de secundaria, se emitirán desde este lunes 13 en Latina, América TV, Panamericana TV, ATV, y Global.

Estos programas, que han sido elaborados siguiendo la estructura de la currícula escolar, serán transmitidos de 11 a.m. a 12 del medidía en los canales 2, 4, 5, 9 y 13, integrantes de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), quienes han cedido una hora de su programación gratuitamente para ello.

Días atrás, Raúl Diez Canseco, fundador y presidente de la USIL en conversación con el noticiero Buenos Días Perú, detalló que gracias a este convenio han podido generar contenido para los alumnos que se han visto afectados con la pérdida de clases debido a la crisis por el coronavirus que está afectando a millones de escolares, no solo en Perú, sino en todo el mundo.

El exvicepresidente de la República precisó que fue el Minedu el que eligió que los programas se transmitan en la televisión porque “hay muchos lugares en el Perú que no tiene huella de Internet, que no acceden a las redes sociales, que no tienen computadoras”.

Como se sabe, los contenidos de “Aprendo en casa” los emite el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) a través la señales de TV Perú, Canal IPe y Radio Nacional en los horarios de 10 a.m. a 10:30 a.m. para inicial, de 10:30 a.m. a 11 a.m. para primaria, y de 2 a 3 de la tarde para secundaria.

Asimismo, se han sumado a la estrategia el Comité de Radio (que agrupa a las emisoras del Grupo RPP, Grupo Panamericana de Radios y Corporación Radial del Perú), las 63 empresas afiliadas a la Asociación Peruana de Televisión por Cable, Willax TV, Exitosa TV y Cablevisión; además, cerca de mil radios de todas las regiones van a retransmitir los materiales educativos emitidos por Radio Nacional.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

