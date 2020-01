“Crisis en Tierras Infinitas” (’Crisis on Infinite Earths’ en su idioma original), el crossover más grande en la historia del Arrowverso de The CW, terminó el martes 14 de enero de 2020 con el primer episodio de la quinta temporada de “Legends of Tomorrow”. Los seguidores del evento pudieron observar que el final mostró la reunión de los superhéroes de diferentes Tierras alternativas y la aparición sorpresa de un personaje.

De cinco partes, ‘Crisis en Tierras Infinitas’ empezó el domingo 8 de diciembre de 2019 con un episodio de “Supergirl” y se extendió hasta el martes 14 de enero del 2020, con los episodios del día de “Arrow” y “Legends of Tomorrow”.

El último episodio del crossover terminó con una toma a una jaula vacía en Star Labs que tenía el nombre de GLEEK (Foto: Captura de pantalla/ Youtube)

El último episodio del crossover terminó con una toma a una jaula vacía en Star Labs que tenía el nombre de GLEEK. Ante esto, muchos se preguntan: ¿quién es y qué significado tiene su aparición para el Arrowverso de The CW?

Muerte de Oliver Queen | Crisis en Tierras Infinitas

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “CRISIS EN TIERRAS INFINITAS”?

La Crisis en Tierras Infinitas resolvió el conflicto con el Anti-Monitor muy similar a su contraparte en DC Comics, al combinar a todos los personajes principales en una Tierra unificada llamada “Tierra-Prima”. Ya no existirán las series aisladas.

Al final de la quinta parte pudimos conocer la nueva base del grupo integrada por Superman, Supergirl, Batgirl, The Flash, Black Lightning, el Detective Marciano, Sarah Lance y una silla vacía en honor a Oliver Queen.

Ahora los héroes de las series de The CW son parte de un mismo universo (Foto: The CW)

Sin embargo, el momento fue interrumpido por misteriosos ruidos de mono fuera de la pantalla. Después de que Sara Lance comentó sobre los sonidos, tuvimos una toma de una jaula vacía. Mientras la puerta se cierra, se revela el nombre “Gleek” en la puerta.

Incluso los espectadores que no están familiarizados con los personajes de DC Comics pueden inferir dos cosas sobre Gleek: debido a que Star Labs está involucrado, la criatura probablemente tiene poderes y, según los sonidos (y la cáscara de plátano), la criatura es un mono.

¿QUIÉN ES GLEEK?

Gleek fue un mono alienígena azul creado para la serie animada The All-New Superfriends Hour, que se emitió en ABC a fines de la década de 1970. La serie de Hanna-Barbera Productions basada en los cómics de la Liga de la Justicia; presentó a The Wonder Twins, Zan y Jayna (basados ​​en Donny y Marie Osmond) y su mascota Gleek.

Las travesuras de Gleek proporcionaron el recurso cómico del programa, siguiendo la fórmula de otros programas de Hanna-Barbera como Los Supersónicos (Astro) y Scooby-doo.

Tal como apareció originalmente, el personaje podía comprender el lenguaje humano, mostraba niveles humanos de inteligencia y tenía una cola prensil superfuerte capaz de estirarse.

Gleek

A demás, estaba obsesionado con los plátanos. Dada la nueva cáscara que se muestra sobre su jaula, la versión del Arrowverse de Gleek puede compartir este rasgo con su homólogo animado.

Gleek también ha aparecido en otras propiedades de DC Comics. El personaje apareció en el cómic spin-off Superfriends. En particular, el personaje experimentó un renacimiento en la serie limitada de Wonder Twins de 2019. En esta versión, Gleek es mucho más realista en apariencia y parece estar inspirado en una especie de mono capuchino.

¿QUÉ SIGNIFICA LA APARICIÓN DE GLEEK?

A diferencia de muchos de los guiños de Crisis en Tierras Infinitas, la referencia de Gleek es más oscura y sugiere que habrá más Gleek en el futuro. Su aparición tiene varias implicaciones para los héroes del Arrowverse en el futuro.

La referencia apareció al final de un episodio de “Legends of Tomorrow”; Legends es el más estrafalario de los shows de Arrowverse, y es el hogar más lógico para un personaje como Gleek. Su inclusión es una referencia a Superfriends (Superamigos), lo que sugiere que Arrowverse podría estar preparando un resurgimiento de la muy querida serie.