Después de muchos años planeando este crossover, la cadena de televisión The CW culminó el mega evento de “Crisis en Tierras Infinitas” el pasado martes 14 de enero del 2019 con las partes 4 y 5 en “Arrow” y “Legends of Tomorrow” respectivamente, marcando un antes y un después en las series basadas en los personajes de DC Comics.

Cuando se anunció por primera vez este crossover, los veteranos en los cómics se emocionaron sin medida, ya que este nombre tiene un gran significado por el evento homónimo en los cómics fue desarrollado en 1985, marcando así el inicio de una nueva era en las historietas de DC tanto en la vida real como en las historias de ficción.

“Arrow”, “The Flash”, “Legends of Tomorrow”, “Supergirl” y “Batwoman” se unieron en esta serie de capítulos contando no solo con la participación de actores que alguna vez tuvieron un papel en las películas de DC, sino también haciendo numerosas referencias a su universo preparando a sus fans para lo que vendría en el futuro.

Si bien las partes 1, 2 y 3 ya fueron analizadas en su momento, ahora es turno de ahondar un poco más en las partes 4 y 5, descubriendo cada una de las referencias que presentaron estos episodios de “Crisis en Tierras Infinitas”. ¿Lograste captarlas todas? Aquí te las contamos:

“CRISIS EN TIERRAS INFINITAS PARTES” 4 Y 5, EASTER EGGS Y REFERENCIAS

Todas las referencias y easter eggs que se encontraron en la Parte 4 y 5 de "Crisis en Tierras Infinitas (Foto: The CW)

Maltus:

La parte 4 del evento comienza con la historia de la versión joven del Monitor y como con su esposa hicieron algunos experimentos de viajes en el tiempo en el planeta Maltus. En los cómics, este fue el inicio de una gran civilización de la humanidad que tuvo un final por el ente Krona.

Esto hizo que los maltusianos se dividan el los ‘Guardianes del Universo’, los Zamarons y los Controladores. En el presente, Maltus está sobrepoblado de seres humanoides, que tienen un acuerdo bizarro de clones y la esterilización. El planeta fue brevemente el cuartel de la Legión de Super Héroes luego de que Brainiac 2 lo colocara allí.

Locaciones familiares

Cuando El Espectro ayudó a Barry Allen a aprovechar la Speed Force una vez más, el primer lugar a donde fue enviado le resultó familiar: Queen Consolidated, el edificio donde él y Oliver se conocieron por primera vez en la temporada 2 de “Arrow”. Tal como dijo El Espectro, lo único que mantendría a los ‘Paragons’ dentro de la Fuerza de Velocidad sería un recuerdo familiar o emotivo.

De esta manera, Kate Kane fue enviada a un encuentro que tuvo con Oliver y Ray, haciendo que ella se de cuenta que debía confiar en los héroes mucho más. Por su parte, J'onn J'onnz fue enviado al momento en el que Kara y Barry tuvieron una conversación durante el crossover de “Invasion!”

Barry Allen del DCEU

En un momento, Barry vuelve a STAR Labs donde se encuentra con el Flash de Ezra Miller. Aquí ambos comentan cosas positivas de sus respectivos trajes, el Barry Allen de Tierra 1 le da la idea de llamarte Flash al otro Barry y, antes de desvanecerse, este menciona “le dije a Victor que esto era posible”, referenciando a Victor Stone interpretado por Ray Fisher en Justice League.

La muerte de Sara

Mientras tanto, Sara Lance es enviada a su propia muerte en la temporada 3 de Arrow, donde Laurel Lance y John Diggle estaban de luto por su fallecimiento. De pronto, Barry entra corriendo en la habitación y explica que necesita a la Sara de la memoria de la Speed Force y regresarla a salvo. Entonces la regresa a la vida y deja a Laurel y a John en el bunker.

“Le fallaste a este Universo”

Cuando los ‘Paragons” y Oliver unen fuerzas en la batalla final contra el Anti-Monitor, este último se enfrenta cara a cara contra el Espectro. Justo antes del golpe “final”, Oliver le dice “Le fallaste a este Universo”, una variación de su frase clásica que utilizó durante toda la serie de “Arrow”.

Renacimiento

Al final de la Parte 4, un Oliver moribundo le dice a Barry y Sara lo que iba a pasar a continuación que presentaría el “Renacimiento” de un nuevo universo. Para los fans de DC, esto hizo referencia al evento del mismo nombre en el 2016, cuando varios cómics continuaron su numeración original y otros muchos se renovaron.

Weather Witch

Al inicio de la Parte 5, Kara se levanta dándose cuenta de que su mundo ha regresado, aunque un poco diferente. Esto se hizo evidente con la aparición de Joslyn Jackman, mejor conocida como Weather Witch. Ella hizo una aparición especial en la temporada 5 como la hija de Weather Wizard, para luego formar parte del grupo “New Rogues” y seguir siendo un personaje recurrente de Central City.

Earth Prime

Cuando Barry ayudó a Kara en su pelea contra Weather Witch, ella rápidamente se da cuenta que en ese nuevo universo, ellos han formado parte de la misma Tierra desde siempre. Más adelante en ese mismo episodio, se presentó esa Tierra con un conveniente título como “Tierra Prime”.

Marv Wolfman

Justo después de la pelea, Barry y Kara se encuentran con un anciano de nombre Marv, quien les pide un autógrafo en una foto para que lo firmen los dos. Este no es otro que Marv Wolfman, quien co-creó el evento original de “Crisis en Tierras Infinitas” en el universo de los cómics. De la misma manera, él ha tenido un rol en la “Crisis” de la TV escribiendo la parte 4 junto a Marc Guggenheim.

Microverso

Cuando el equipo pensaba cuál sería la manera ideal de derrotar al Anti-Monitor, Ray y Ryan Choi sugirieron encogerlo a nivel sub-atómico, similar a lo que sucedió con Ray cuando se transformó en Atom por primera vez. Él entonces hace una referencia al “Microverso”, mismo lugar que está presente en los cómics de DC.

Beebo y Sargon the Sorcerer

Luego de que Kara se una a los demás héroes del Arrowverse, ellos son confrontados por un enorme Beebo que pasa por las calles. A pesar de sus esfuerzos, no pueden acorralarlo y rápidamente descubren que es una distracción de Sargon the Sorcerer, quien estaba robando un banco cerca de allí.

Beebo era un muñeco al mismo estilo que “Cosquillas Elmo” que se presentó en la tercera temporada de “Legends”. Inesperadamente, fue adoptado y canonizado como un Dios por los Vikingos del Viejo Mundo. Al final de esa temporada, las leyendas se transforman en una versión gigante del muñeco para pelear contra el demonio Mallus.

Por su parte, Sargon the Sorcerer fue un hechicero en los cómics de DC que utilizaba el “Rubí de la Vida” para obtener un poder ilimitado. Parece ser que el Arrowverse entrará en una etapa más mística con su ahora adaptación en “Crisis en Tierras Infinitas”.

Gardner Pier y Perez Landing

Los dos lugares donde los héroes luchan contra el Anti-Monitor también introduce dos conocidos nombres en honor a Gardner Fox, un prolífico escritor de DC Comics, y a George Perez, el artista que trabajó con Marv Wolfman en “Crisis en Tierras Infinitas”.

Baby Sara

Durante el discurso del Presidente donde se menciona el sacrificio de Oliver, varios personajes de la “Crisis” están mirando en la televisión este evento incluido John Diggle con su familia. De pronto, una pequeña entra en la habitación: Sara. Los fans del Arrowverse sabrán que la hija de John fue nombrada luego de la muerte de Sara Lance, solo para ser borrada de la existencia en Flashpoint. Los fans han estado años esperando a que la regresen a la continuidad canon y ahora ha llegado este momento.

“Los Chicos”

Luego de este momento, se escucha una conversación telefónica entre Superman y Lois Lane, donde ella le dice que venga lo más rápido que pueda a casa porque hay un problema con “Los Chicos”. Al parecer, Jonathan Kent tiene un hermano o un pequeño amigo, pero esto se explorará más en la serie de “Superman & Lois” que se estrenará en el futuro.

Stargirl y la Justice Society of America

En el montaje de la creación de un nuevo multiverso, muchas nuevas Tierras fueron creadas junto a la nueva Tierra 2 donde se observa a Stargirl con la Justice Society of America.

Green Lantern

Así es, también se confirmó que los Linterna Verde harían aparición en un futuro por la Tierra 12, la segunda en mostrarse dentro del montaje con un héroe vestido de verde volando por el espacio. Con este nuevo universo, los Linterna Verde y OA son canon en el Arrowverse.

Swamp Thing

La siguiente en mostrarse fue la Tierra 19, donde se ve brevemente a Swamp Thing. El año pasado se estrenó su serie solo para ser cancelada poco después, por lo que los fans se alegran de ver nuevamente al personaje vivo en la televisión.

Titans y Doom Patrol

Los titanes han vuelto a la vida en Tierra 9 luego de que se mostrara su desaparición en los primeros episodios de “Crisis en Tierras Infinitas”. De la misma manera, la Tierra 21 ahora alberga a la Doom Patrol, quienes realizan una épica danza en su mansión.

Superman de Kingdom Come

Brandon Routh retomó el papel de Superman en Tierra-96 (Foto: Crisis en Tierras Infinitas / The CW)

El Superman de Brandon Routh fue uno de los principales cameos que los fans adoraron en “Crisis en Tierras Infinitas”. Para la última secuencia, se ve que, luego de ser reemplazado por Lex Luthor, él aún se encontraba bien y se le ve volando los cielos de Tierra 96.

Hall of Justice

En el episodio final, se ve como The Flash, White Canary, Supergirl, Black Lightning, Batwoman, Supergirl y Martian Manhunter se juntan en la abandonada STAR Labs para poner el traje de Oliver Queen en un memorial. Barry sugiere que allí llegarían a unirse nuevamente si encuentran al mundo en peligro alguna vez, revelando una mesa con cada uno de sus emblemas en la parte trasera. Esta será oficialmente el lugar donde se reúna la Liga de la Justicia.

Gleek

Finalmente, al mismo tiempo que esta Liga de la Justicia se sienta en sus nuevas sillas, todos escuchan un sonido de un mono por las paredes. Se revela entonces a la audiencia una jaula abandonada con el nombre de Gleek, el mono que ha sido asociado a los Super Amigos y a los Gemelos Maravilla desde hace muchos años.